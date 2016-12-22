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Çıban nedir?

Stafilokok adı verilen bakterilerin kıl köklerine girerek burada iltihaplanmaya yol açmasına çıban denir. Genellikle pek önemsenmeyen bu sorun tedavi edilmediği takdirde hayati tehlikelere yol açabilmektedir.

Çıban kimlerde görülür?

- Kötü beslenenlerde

- Zayıf bünyeli olanlarda

- Alkol kullananlarda

- Kansızlık sorunu bulunanlarda

- Şeker hastalarında

- Yağlı beslenen kişilerde

- Egzama ve uyuz rahatsızlıkları olanlarda çıban daha çok görülür.

Çıban belirtileri nelerdir?

Kızarıklık, şişkinlik, bölgesel ateş ve iltihap görünümü çıbanın belirtilerindendir.

Çıban nasıl tedavi edilir?

Çıbanın kendiliğinden patlamadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bunun için öncelikle iltihaplı alan gazlı bir bezle kapatılmalı ve antiseptik solüsyonlarla temizlenmelidir. Daha sonra doktor tarafından drenajla çıbanın içerisindeki iltihaplı akıntı boşaltılır.

Çıban sorununa bitkisel çözümler!

Zerdeçal

4 çay kaşığı zerdeçal tozu kızartılarak içerisine biraz su eklenir. Elde edilen hamur çıbanın üzerine uygulanır. Bu işlem 4-5 saatte bir tekrar edilmelidir.

Kimyon

4 çay kaşığı kimyon tozu kızartılarak içerisine biraz su eklenir. Elde edilen karışım çıban üzerine sürülür. Bu işlem 4-5 saatte bir tekrar edilmelidir.

Sarımsak

2-3 diş sarımsak ezilerek suyu çıkartılır. Elde edilen su çıbanlı alanın üzerine uygulanır.

Soğan

Soğanın suyu çıkarılarak doğrudan çıbanla alana sürülür. Ancak çıban göz kapağında ise göze kaçmaması için dikkatli olunmalıdır.

Hint yağı

Biraz hint yağı pamuk yardımcı ile çıbanın üzerine kompres şeklinde uygulanır. Daha sonra sıkıca bir bezle sarılarak 1 saat beklenir. Bu işlem düzenli olarak 2-3 gün boyunca yapılmalıdır.

Fındık yaprağı

Birkaç fındık yaprağı ezilerek hamur haline getirilir. Daha sonra yarım su bardağı içerisine konularak karıştırılır. Soğumasının ardından yeniden hamur kıvamına getirilir ve cilde uygulanır. Bu işlem haftada sadece 2 kez yapılmalıdır.

Çay ağacı yağı

Banyodan sonra 1-2 yemek kaşığı saf çay ağacı yağı kaynatılır. Soğumasının ardından da cilde uygulanır.

Bunların dışında ne yapılmalı?

- Asitli içecekler tüketilmemeli

- Alkolsüz içecekler içilmeli

- Bol su tüketilmeli

- Şeker ve çikolatadan uzak durulmalı

- Yağlı gıdalardan kaçınılmalı