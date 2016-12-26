CIA'nın 'Türkiye' iftirasına destek veren Kılıçdaroğlu madara oldu

eline acik cek gelince normallesir. Yeni olaylaa hazirlanir. Bu Adam herseyini para baglamis. Utanma beklemek utanmazliktir.Cevapla
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Nasıl bir zamanlar sizler feto nün her dediğine inanıyordunuz ülke bu duruma gelenekadar.sonra aldatıldık allah affetsin dediniz size göre affedildiniz böyle oluyorda onlar aldatılınca şerefsiz vatan haini ve cıa ajanı oluyor öylemi oh ne ala memleket ne ala hak hukuk ne ala müslümanlık.Cevapla
CIA NIN MECLiSTEKi AJANLARINA HiC BiRSEY YAPILAMIYORMU DiYORSUNUZ,,NEDEN YAPILAMIYOR YOKSA ABD BiZi iSGALMi EDER..SEZGiN TARIKULU DENEN ALCAK EGER CIA AJANIYSA DEVLET NEDEN HAREKETE GECMiYOR VE BU ALCAGIN CEZASINI KESMiYOR???YA BURADA YAZMAYIN,YADA DEVLETiN HAREKETE GECMESiNi SAGLAYIN,,SAVCILARA ACIYORUM..KORKULARINDAN HiC BiR KiMSEYE BiRSEY YAPAMIYORLARCevapla
Yeter ya bu kadar rezillik yeter bu ne nereye nasıl sallarım tutarmı tiye düşünmeden her şeye hayır değen bu adamı daha ne kadar hazmedesiniz bre gafil CHP liler bu olay size gelsin itirazının vatan hainliyigine kadar gidiyor bu maymalaklaCevapla
chp ye de bir cia (merkezi ortak akıl ) üstü kurmamız şart ki daha fazla yalpalamasın..!Cevapla
Chp liler kendinize akli.basinda bir insan.secindiyecegom amma oylesi sizde yok .en iyisi tranfer veya kiralama yapin.Cevapla
Gavur cıa bundan onurlu ve çıktı biden ile özür diledi.Zaten bundan biraz onur olsa kendi ülkesini bu ağır ithamlarla suclamazdi. Hatta ve hatta bunu ülken yapsa bile gavur bile kendi ülkesini bu şekilde hicbir zaman suclamaz ve zan altında bırakmaz bu ancak kahpelik ve hainlikten başka birşey değildir.Sonrada alçaklar der ki yav CHP yi niye karalayip kotuluyorsunuz ulan gavur kadar bile olamayana ne dersin bre deyyuslar bre zındık lar.Cevapla
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