CIA'nın 'Türkiye' iftirasına destek veren Kılıçdaroğlu madara oldu "CIA ajanı" olduğu CHP'li Dilek Akagün Yılmaz tarafından ifade edilmesine rağmen Sezgin Tanrıkulu'nu CHP'de barındıran, Pensilvanya'dan servis edilen yalanları her fırsatta dillendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CIA'nın ortaya attığı "Türkiye DEAŞ'tan petrol alıyor" yalanını dillendirmişti. Bu yalan çok geçmeden deşifre oldu ve CIA, Türkiye'den özür diledi. "CIA'nın sözcüsü" gibi hareket eden Kılıçdaroğlu ise her yalanının ardından olduğu gibi yine suskun...