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CIA'nın 'Türkiye' iftirasına destek veren Kılıçdaroğlu madara oldu

"CIA ajanı" olduğu CHP'li Dilek Akagün Yılmaz tarafından ifade edilmesine rağmen Sezgin Tanrıkulu'nu CHP'de barındıran, Pensilvanya'dan servis edilen yalanları her fırsatta dillendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CIA'nın ortaya attığı "Türkiye DEAŞ'tan petrol alıyor" yalanını dillendirmişti. Bu yalan çok geçmeden deşifre oldu ve CIA, Türkiye'den özür diledi. "CIA'nın sözcüsü" gibi hareket eden Kılıçdaroğlu ise her yalanının ardından olduğu gibi yine suskun...

Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:40
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EtiketlerSezgin TanrıkuluSezgin Tanrıkulu CIASezgin Tanrıkulu chpDilek Akagün YılmazKemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu chpKemal Kılıçdaroğlu CIAKemal Kılıçdaroğlu ışid
HABER YORUMLARI
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cemaleddin

eline acik cek gelince normallesir. Yeni olaylaa hazirlanir. Bu Adam herseyini para baglamis. Utanma beklemek utanmazliktir.

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Ümit

keMAL

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Yakup turkdogan

Kemal.da madara olucak kizaracak yuz varmi

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Servet

Nasıl bir zamanlar sizler feto nün her dediğine inanıyordunuz ülke bu duruma gelenekadar.sonra aldatıldık allah affetsin dediniz size göre affedildiniz böyle oluyorda onlar aldatılınca şerefsiz vatan haini ve cıa ajanı oluyor öylemi oh ne ala memleket ne ala hak hukuk ne ala müslümanlık.

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MEFTUN

CIA NIN MECLiSTEKi AJANLARINA HiC BiRSEY YAPILAMIYORMU DiYORSUNUZ,,NEDEN YAPILAMIYOR YOKSA ABD BiZi iSGALMi EDER..SEZGiN TARIKULU DENEN ALCAK EGER CIA AJANIYSA DEVLET NEDEN HAREKETE GECMiYOR VE BU ALCAGIN CEZASINI KESMiYOR???YA BURADA YAZMAYIN,YADA DEVLETiN HAREKETE GECMESiNi SAGLAYIN,,SAVCILARA ACIYORUM..KORKULARINDAN HiC BiR KiMSEYE BiRSEY YAPAMIYORLAR

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haldun kopar

Yeter ya bu kadar rezillik yeter bu ne nereye nasıl sallarım tutarmı tiye düşünmeden her şeye hayır değen bu adamı daha ne kadar hazmedesiniz bre gafil CHP liler bu olay size gelsin itirazının vatan hainliyigine kadar gidiyor bu maymalakla

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Mustafa

Kılıçdaroğluyada chp sözcüsü deabd gibi özürdileyecek mi. Vatandaş olarak soruyorum .chp cevap versin.

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osmanoğlu2023

chp ye de bir cia (merkezi ortak akıl ) üstü kurmamız şart ki daha fazla yalpalamasın..!

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Beto

..neden mi suskun???? ONLARIN ADAMI OLDUGU ICIN..ve FETÖ'nün siyasi KOLU oldugu icin..bunu görmeyenin iki gözüde KÖR yada akli KISA..yeter yaaaa..biliyoruz biz bizim "Milli-Hainimizi"....

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ibrahim

bu şerefsiz o onur ne arar...

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Ramaxan aslan

Chp liler kendinize akli.basinda bir insan.secindiyecegom amma oylesi sizde yok .en iyisi tranfer veya kiralama yapin.

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CİHAT ÖZER

Gavur cıa bundan onurlu ve çıktı biden ile özür diledi.Zaten bundan biraz onur olsa kendi ülkesini bu ağır ithamlarla suclamazdi. Hatta ve hatta bunu ülken yapsa bile gavur bile kendi ülkesini bu şekilde hicbir zaman suclamaz ve zan altında bırakmaz bu ancak kahpelik ve hainlikten başka birşey değildir.Sonrada alçaklar der ki yav CHP yi niye karalayip kotuluyorsunuz ulan gavur kadar bile olamayana ne dersin bre deyyuslar bre zındık lar.

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