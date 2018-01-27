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CIA'in sitesinde dikkat çeken PYD/PKK detayı!

ABD'nin DEAŞ'e karşı mücadelede "müttefik" olarak seçtiği PYD/PKK, CIA'nın sitesinde hala terör örgütü olarak tanımlanıyor

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:31
CIA'in sitesinde dikkat çeken PYD/PKK detayı!

ABD'nin, Suriye'de müttefik olarak tanımladığı ve silah yardımı yaptığı PYD/PKK terör örgütü, Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) sitesinde hala terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

AA muhabirinin CIA'nın internet sayfasından derlediği bilgilere göre, ABD, PYD/PKK'yı terör örgütü olarak olarak tanımlamaya devam ediyor.

CIA sitesinde halen güncel olarak Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri arasında PKK da sayılıyor ve Müslim">Salih Müslim de PKK'nın Suriye kolunun lideri olarak gösteriliyor.

ABD-PYD/PKK ortaklığı

Terör örgütü DEAŞ tehlikesinin yükselmesi, ABD'nin PYD/PKK'yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı. Amerikan ordusundan ilk askeri destek eylül 2014'te DEAŞ'ın, PYD/PKK işgalindeki Aynularab'ı (Kobani) kuşattığı sırada geldi. ABD'nin aylar süren hava saldırılarıyla DEAŞ, Aynularab'dan çıkarıldı. Bu olaydan sonra ABD'nin PYD/PKK'ya yardımları Fırat Nehri'nin doğusunda hızla arttı. Örgütün işgali genişledi.

PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin dörtte birini ele geçirdi

Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK, kuruluşundan 14 yıl sonra ABD'nin desteğiyle ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. ABD, adını görünürde SDG'ye çevirttiği örgüte DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.

Terör örgütü bu destek sayesinde, Suriye topraklarının dörtte birini, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'ini işgal altında tutuyor.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahların bir bölümü ise Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında kullanılıyor.

"Zeytin Dalı Harekatı"

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 19:31
  1. cıa
  2. pyd
  3. Demokratik Birlik Partisi (PYD)
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