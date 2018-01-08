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CIA'den İran açıklaması: Olaylarda bizim parmağımız...

CIA Başkanı Mike Pompeo, İran'da yaşanan olaylarda CIA'in parmağının olmadığını savundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
CIA'den İran açıklaması: Olaylarda bizim parmağımız...

CIA Başkanı Mike Pompeo, Pazar günü yaptığı açıklamada İran'daki sokak gösterilerinde CIA'in parmağı olmadığını savundu.

Fox News'e konuşan Pompeo, İran'da ekonomik koşulların iyi olmadığını ve insanların bu nedenle sokakta olduğunu söyedi.

İran'dan gelen protestoları CIA'in İsrail ve Suudi Arabistan'la birlikte koordine ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Pompeo, "Bu yanlış. Bunlar İran halkıydı. Onlar tarafından yaratıldı, başlatıldı ve devam ettirildi. Daha iyi yaşam koşulları ve teokratik rejimden uzaklaşmayı talep ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

İran'da ekonomik koşulların kötülüğü nedeniyle başlayan ancak kısa bir süre içerisinde rejim karşıtı bir kimliğe bürünen protesto gösterilerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi ise tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protestolara açıktan destek veren açıklamalar yapmışlardı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
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