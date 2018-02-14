Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CIA'den itiraf gibi YPG raporu: PKK'nın Suriye kolu

CIA tarafından ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda terör örgütü YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" ve "otonom bir bölge arayışında" olduğu kabul edildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:26
CIA'den itiraf gibi YPG raporu: PKK'nın Suriye kolu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats tarafından ABD Kongresi'ne sunulan "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi başlıklı raporu sundu.

Raporun Suriye ile ilgili bölümünde "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.

YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu açık bir şekilde belirtilen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğunun belirtilmesi de dikkati çekti.

CIA DE "PKK UZANTISI" DEMİŞTİ

Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı "itiraflar" ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

Buna göre, Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Müslim">Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.

Önceki hafta kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından yalanlama yapılmaması da dikkati çekmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:26
  1. CIA
  2. YPG
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
    1. Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
    2. Türkiye'de ne kadar Suriyeli sığınmacı..
    3. Skandalla ilgili Bakan'dan açıklama..
    4. Kahramanmaraş’ta servet değerindeki..
    5. Akit gördü, yanlıştan dönüldü
    6. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan..
    7. Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
    8. O isimden küstah çıkış: Türkiye..
    9. Bu son 28 Şubat olsun
    10. Terör örgütü PKK'nın "tavuk..
    11. TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı
    12. ASELSAN üretti! Hayat kurtaran yerli..
    13. 150 milyonluk kira sertifikası
    14. Afrin Harekatı'nın Doğu ve Güneydoğu..
    15. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 240 bin..
    16. Çete üyeleri bu yöntemle 1 milyon 200..
    17. 'ABD para veriyor, CHP kalkan oluyor'
    18. Bakan Tüfenkci'den ikinci el araç..
    19. Sağlıkla büyümede ikinci perde
    20. Genç kız şok gerçeği mahkemede öğrendi!
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...