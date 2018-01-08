Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk açıklama!

CIA Başkanı Mike Pompeo, CIA'in İran'daki protestolarda bir rolü olmadığını savundu

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk açıklama!

CIA Başkanı Mike Pompeo, Pazar günü yaptığı açıklamada İran'daki sokak gösterilerinde CIA'in parmağı olmadığını savundu.

Fox News'e konuşan Pompeo, İran'da ekonomik koşulların iyi olmadığını ve insanların bu nedenle sokakta olduğunu söyedi.

İran'dan gelen protestoları CIA'in İsrail ve Suudi Arabistan'la birlikte koordine ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Pompeo, "Bu yanlış. Bunlar İran halkıydı. Onlar tarafından yaratıldı, başlatıldı ve devam ettirildi. Daha iyi yaşam koşulları ve teokratik rejimden uzaklaşmayı talep ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

İran'da ekonomik koşulların kötülüğü nedeniyle başlayan ancak kısa bir süre içerisinde rejim karşıtı bir kimliğe bürünen protesto gösterilerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi ise tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protestolara açıktan destek veren açıklamalar yapmışlardı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
  1. iran
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı
    1. Türkiye'nin en uzun cam terası için..
    2. 28 Şubat davasında karar bekleniyor
    3. Durica coştu! "Burak yoksa ben varım"
    4. O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan..
    5. Karayolu taşımacılığında yeni dönem..
    6. 'Kudüs' kararını fırsat bildi,..
    7. Fitch'ten küresel görünüm..
    8. Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini..
    9. Polisten inanılmaz yöntem! Katil böyle..
    10. Rusya, Türkiye'nin dediğine geldi!
    11. Lionel Messi 35 yıllık rekora ortak oldu
    12. Almanların büyük hazımsızlığı: Onay..
    13. 'Nerelisin?' 'Tahtalı köy'den..
    14. Manisa'da ambulans şoföründen..
    15. Sivas'ta korkunç olay! Kıvranarak can..
    16. CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk..
    17. Gökdeniz'den heyecanlandıran paylaşım!
    18. Elektrikle ısınmak 9 kat daha pahalı
    19. Merkel'e büyük şok! Almanlar isyan etti
    20. PTT'ye bin 750 personel alımında süreç..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!