CIA DEAŞ’a katılmaya zorladı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı saldırısının altından istihbarat skandalı çıktı. 26 yaşındaki saldırgan Esteban Santiago'nun sadece 2 ay önce Alaska'daki FBI ofisine gelerek, “CIA beni DEAŞ saflarında savaşmam için zorluyor” şeklinde ihbarda bulunduğu bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, bir emniyet görevlisi Santiago'nun FBI'a gelerek, istihbaratın zihnini bir şekilde kontrol ettiğini ve kendisini DEAŞ videoları izlemeye zorladığını ifade ettiğini aktardı.



FBI SEYİRCİ KALDI



Göz göre göre gelen kanlı saldırıya seyirci kalan FBI yetkilileri ise Santiago'yu ciddiye almak yerine akıl sağlığı kontrolü için polise teslim etti. Maima saha ofisinde görevli FBI ajanı George Piro da Santiago'nun, Alaska'nın Anchorage şehrindeki FBI ofisine geldiğini doğrulayarak, onun kimseye zarar verme niyetinde olmadığını açıkça gösterdiğini söylüyor.



MADALYALI ASKER!



Saldırgan Esteban Santiago'nın ABD ordusunda görev yaptığı ve 2010-2011 arası Irak'ta bulunduğu ortaya çıktı. Birinci sınıf muharebe mühendisi olduğu ifade edilen Santiago'nun başarılı bir askeri kariyeri var. Terörizme Karşı Küresel Savaş Hizmet Madalyası ve Amerikan Harp Madalyası da dahil olmak üzere birçok ödül ve madalya aldığı belirtiliyor. FBI, Santiago'nun ABD ordusunda denizaşırı bölgelerde görev yaptıktan sonra sivil hayata adaptasyon sıkıntısı yaşadığını ve bu süreçte sesler duyduğunu iddia etti.



DEAŞ'ÇI FOTOĞRAF



Saldırganın DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı selamlama biçimi ile selam verdiği bir resmi de ortaya çıktı. ABD'li yetkililerin, saldırganın ihbar ve itirafta bulunmasına rağmen önlem almaması büyük tepki çekti.