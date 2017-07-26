CIA başkanı ağzından kaçırdı: Hükümeti devrilmesi eli kulağında!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo, Venezuela hükümetini devirmek üzere çalıştıklarını ‘üstü kapalı’ olarak itiraf etti. Aspen Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen güvenlik konferansında katılımcılardan birinin sorusu üzerine konuya değinen Pompeo, Venezüella’daki hükümeti devirmek için bölgedeki iki ülkeyle ile işbirliği yaptıklarını da söyledi.



Aspen Enstitü’nün yayımladığı konuşma dökümlerine göre Pompeo, Venezuela’da bir geçiş olabileceği konusunda umut dolu olduklarını ve CIA’nın bölgedeki dinamikleri ‘anlamak’ için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.



Venezüella’daki durumu görüşmek üzere Mexico City ve Bogoto’yı ziyaret ettiğini açıklayarak, “Hem kendileri hem de bizim için daha iyi sonuçlar elde etmek üzere, yapabilecekleri şeyleri anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyordum” diyen CIA Direktörü, Meksika ve Kolombiya’nın da Washington’ın planlarına dahil olduğuna işaret etti.



Pompeo, geçen hafta Venedik ve Bogota'yı Temmuz ayı başında ziyaret ederek Venezuela ve siyasi krizinden "daha iyi sonuç almak" için olası eylemler hakkında konuştuklarını söyledi.



‘CIA’NIN LATİN AMERİKA’DA PEK ÇOK HİKAYESİ VAR’



ABD’nin Venezüella’da yaşananlarla bağlantısı bilinen bir gerçek olsa da resmi olarak ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade ediliyor. Pompeo açıklamayı, ABD ve Venezüella vatandaşlığına sahip olduğunu vurgulayan Vanessa Neumann adlı katılımcının sorusu üzerine yaptı. İş dünyası için risk analizleri yaptığı belirtilen Asymmetrica adlı bir şirketin sahibi olan Neumann “Venezuella’da eli kulağında bir rejim değişikliği göründüğünü ve öyle umduklarını” söyleyerek, CIA Direktörü'ne “ABD’nin Venezüella’daki çıkarları veya bu ülkeden gelen tehditlere” ilişkin değerlendirmelerini sordu.



Pompeo soruyu yanıtlarken CIA’nın bölgedeki kanlı müdahalelerini ima ederek “Güney Amerika, Orta Amerika ve CIA’dan bahsettiğimizde hep çok dikkatliyimdir, burada pek çok hikaye var” diyerek dalga geçti ve Aspen’in yayımladığı dökümlere göre, bu ‘espri’ salonda kahkahalara neden oldu. CIA’nın bölgedeki çok sayıda ülkenin tarihinde yer alan ‘hikayeleri’ kanlı darbeler, diktatörler ve ölüm mangalarını içeriyor.



MADURO: MEKSİKA VE KOLOMBİYA’YA KARŞI DİPLOMATİK ADIM ATILACAK



Pompeo’nun itirafları, Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun sert tepkisine yol açtı. Maduro televizyonda yayınlanan açıklamasında, TeleSur’un aktardığına göre “CIA Direktörü, ABD yönetimi ve CIA’in Meksika ve Kolombiya hükümetleriyle doğrudan işbirliği içinde, Venezüella’daki anayasal hükümeti devirmeye ve sevgili ülkemize nüfuz etmeye çalıştıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.



Meksika ve Kolombiya hükümetlerini petrol çıkarları için ABD ile gizlice anlaşmakla suçlayan Bolivarcı lider Maduro “Umutsuz olduklarını biliyorum, çünkü Meksika sadece beş yıllık petrole sahip, petrolü tükendi. Kolombiya’nın 6 yıllık petrolü kaldı ve Venezüella’nın petrolünün müttefikleri oligarşiler ile emperyalizme ait olduğuna inanmak istiyorlar” dedi.



Maduro, Venezüella’yı daha önce ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ın, CIA Direktörü Pompeo’nun sözlerini açıklamaya çağırdı.



Meksika ve Kolombiya’ya da aynı çağrıda bulunan Maduro “buna paralel olarak siyasi, diplomatik kararlar alınacağını” sözlerine ekledi. Meksika Dışişleri Bakanlığı, bir basın açıklamasıyla iddiaları reddetti. Hükümetin uluslararası hukuka saygılı davrandığı ifade edilen açıklamada, “bir başka ülkenin zararı için herhangi bir ülkeyle birlikte çalışılmadığı” savunuldu. Kolombiya da, CIA Direktörü'nün sözlerini yalanladı.



ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile Beyaz Saray’da bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından, Venezüella yönetimini eleştirmişti. Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe de bir süre önce Venezüella’da hükümeti devirme çağrısında bulundu.

Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan G-20 zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump ile Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieti’nin görüştüğü konular arasında Venezüella’nın da bulunduğu açıklanmıştı.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SORUYU YANITLAMAKTAN KAÇINDI



İngiltere merkezli Independent gazetesinde yer alan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’ın Venezüella’daki hükümeti değiştirmeye çalışıp çalışmadığını söylemekten kaçındı. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada Venezüella hükümetini Ulusal Kurucu Meclisi askıya almaya çağırarak “30 Temmuz’daki seçimlere bu şekilde gidilmesi halinde ABD’nin güçlü ve hızlı ekonomik yaptırımlarda bulunmaya hazır olduğunu” söyledi.



Trump bir süre önce yaptığı açıklamada Kurucu Meclis seçimlerinin yapılması halinde sert ekonomik yaptırımlarda bulunacaklarını söylemişti.



Independent, 2016 yılında bazı ABD’li yetkililerin Venezüella üzerine gazetecilere verdikleri brifingde, “Maduro’nun 2018 yılında sona erecek görev süresini tamamlayabileceğinden şüphe duyduklarını” söylediklerini anımsattı. (Sputnik)