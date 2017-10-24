CIA, 'Avla ve öldür' operasyonuna başladı

CIA Başkanı Mike Pompeo, geçen hafta yaptığı açıklamada ‘ABD’nin Taliban’ı Kabil Hükumetiyle müzakere masasına oturtmak için önce onları savaş meydanında alt etmeyi istediğini’ belirtmişti.

Mike Pompeo’nun belirttiği strateji, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın 21 Ağustos’ta Amerikan halkına duyurduğu ana politikanın kilit bileşenlerinden biri.

Pompeo, bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Başkan (Trump), bunu açıkça belirtti. Taliban’ı Afganistan’da müzakere masasına getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız öyle ki Taliban bu işi savaş meydanında kazanacağına dair umudu sıfır olacak.”

İlk defa New York Times tarafından paylaşılan haberlere göre CIA, yüksek tecrübeli yetkililer ve paralı askerler gönderiyor. Hedef ise ülke genelindeki Taliban üyeleri.

Diğer bazı Amerikalı medya kuruluşları da bu ekibin, Afgan kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışacağını yazdı. İddialara göre CIA ekibine resmi Amerikan askerleri katılmayacak. Başkan Donald Trump, 16 yıllık savaşı bitirmek için CIA’e ‘yüksek tam yetki’ verdi.

Afganistan işgali, Amerika Birleşik Devletleri’nin tarih boyunca en uzun savaşı oldu.

Amerikan basını ayrıca ‘ABD istihbaratının Afganistan ve Pakistan’da drone saldırılarının yanı sıra sahadaki El Kaide üyelerine odaklanacağını ve Afgan istihbaratına yardım edeceğinı’ bildirdi.

CIA’e bağlı paramiliter birlik ülkede geniş çaplı operasyonlar düzenleyecek ve ‘avla ve öldür’ operasyonlarını yürütecek.