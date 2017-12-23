CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor, bizim bir avuç aptal...

Eski CIA analisti Phil Mudd, "Dünya bize gülüyor. 128 ülke bize, bizim bir avuç aptal olduğumuzu söyledi." değerlendirmesini yaptı.

Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada da, "Dünya satılık değildir. ABD, BM'yi provoke etmeyi sonlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.

'DERS VERİLDİ'

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ise, "Trump, BM Genel Kurulu'nda adeta bir 'diplomasi dersi' aldı." açıklamasında bulundu.