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CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor, bizim bir avuç aptal...

Phil Mudd, Samuel Moncada ve Nihad Awad, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundular.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor, bizim bir avuç aptal...

Eski CIA analisti Phil Mudd, "Dünya bize gülüyor. 128 ülke bize, bizim bir avuç aptal olduğumuzu söyledi." değerlendirmesini yaptı.

Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada da, "Dünya satılık değildir. ABD, BM'yi provoke etmeyi sonlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.

'DERS VERİLDİ'

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ise, "Trump, BM Genel Kurulu'nda adeta bir 'diplomasi dersi' aldı." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
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  7. BM Daimi Temsilcisi
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  10. Nihad Awad
  11. Trump
  • KütahyalıKütahyalı10 sa önce
    Aptal insanlar seçtikleri aptal liderler tarafından yönetilirler.
  • TanTan11 sa önce
    alışmış kudurmuştan beterdir. aptal aptallığından vazgeçmez.
  • hamidohamido11 sa önce
    Bm.genel kurul oylaması na damgasını vuran iki lider Reis ve Samuel moncada.
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu11 sa önce
    Ee bugünlere alışın. Böyle günler gelecekte daha fazla olabilir.
  • Ejder.kaplanEjder.kaplan11 sa önce
    Parcalanmanızı dört gözle bekliyoruz..
  • hh12 sa önce
    Gelip Recep TAYYİP ERDOĞANdan demokrasi dersi alsınlar,zorbalar
  • BilirkişiBilirkişi12 sa önce
    ABDnin kendi halkı gayet aptal olduklarından, devlet hep kendi insanını kandırıyor. Tıpkı bizim chpliler gibiler... ders çıkarmak gerek
  • Beyaz amcaBeyaz amca12 sa önce
    Altı köşe jeton kullanırsanız böyle olur işte... Yah siz gıda fakiri olduğunuz içinhiç kafa çalışmıyor be... sabah hamburger, akşam hamburger, ... Sulu yiyin suluuu... Beyninizdeki dişliler kırılmış..
  • OsmanliOsmanli12 sa önce
    Bir an önce türkiye kandile ve terör yataklarına girip hepsini cehenneme gondermelidir...şu an tam zamanı...hazır abd darbe yemisken bir darbede böyle vurulmalidir
  • YorumYorum12 sa önce
    Günaydın.Aptal olmadığınızıgöstermek.ićin PYD terörünü desteklemekten vazgeçip orta doģu dan def olup GİDECEKSİNİZ.
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