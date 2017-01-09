CIA ajanından şok itiraf: Türkiye'ye saldırıların arkasında biz varız!

Katıldığı bir canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulunan ajan Steele, "Bir CIA ajanı olarak, CIA'in üst düzey saldırı ve suikastler yaptığını söyleyebilirim. CIA para ve teknoloji sağlar ve sonrasında kirli işleri yapacak Suudi Arabistanlı, İsrailli, Belçikalı, Alman ve diğer ülkelerden insanlar bulur" dedi. DAEŞ'i ABD'nin kurduğunu da itiraf eden Steele, “İsrail bir takım memurlarını DAEŞ ile alakalı konularda özellikle görevlendirdi” dedi.

Eski CIA ajanı Robert David Steele, Türkiye'deki bir çok terör saldırı ve suikastın arkasında ABD ve NATO olabilir mi? sorusu üzerine, Bunun mümkün olduğunun altını çizerek, "Bir CIA ajanı olarak, CIA'in bu tür işler yaptığını söyleyebilirim. CIA para ve teknoloji sağlar ve sonrasında kirli işleri yapacak Suudi Arabistanlı, İsrailli, Belçikalı, Alman ve diğer ülkelerden insanlar var." dedi.

Steele, katıldığı televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan bir bölüm:

Türkiye daha fazla saldırıya uğrayacak

Daha fazla sahte bayrak saldırısına daha fazla suikasta daha fazla enerji kesintisi gibi sonuçlara neden olan elektronik saldırılara maruz kalacaksınız. Çünkü istikrarın temeli güvenliktir. Avrupa, Orta Asya, Arap ülkeleri ve Afrika arasındaki konumuyla Türkiye dünyanın merkezindedir. Giderek daha fazla kendini gösteren bir ülke haline geldiğinizi ancak bunun sonucunda bir asimetrik savaşla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorum. Bu durumda hiç kimsenin sizinle dost olduğunuzu varsayamazsınız."

ABD'li olarak utanıyorum

"ABD Hükümeti ve ABD Büyükelçiliği düzenli şekilde yalan söyler. Bir ABD vatandaşı olarak bu durumdan büyük bir utanç duyuyorum. Ben bir savaşın ortasındayım burada ABD istihbaratının başındaki kişi ABD Başkanına Rusya'nın ABD seçimlerini hacklediği yönünde yalan söyledi. Amerika çok yalan söyler. Şunu anlamalısınız ki Kürtler bazıları tarafından terörist olarak değil özgürlük savaşçıları olarak görülmektedir."

DAEŞ'i bizzat ABD kurdu

"Şimdi bunu 3 parçaya bölelim. DAEŞ'i üç soruyla analiz edebilirsiniz; Onları kim kurdu? Onları kim kontrol ediyor? Ve onlardan kim fayda sağlıyor?"

"Suudi Arabistan ve ABD, DAEŞ'i kurdular. Bu gerçek hakkında aklınızda en ufak bir soru işareti olmasın. DAEŞ büyük çoğunlukla Suudi Arabistan ve İsrail tarafından kontrol ediliyor. İsrail bir takım memurlarını DAEŞ ile alakalı konularda özellikle görevlendirdi. DAEŞ aslında aynı zamanda bölünmüş bir çete. Dolasıyla tam anlamıyla kontrol edilebileceklerini düşünmüyorum. Rusya'nın gücünü göstermek konusunda harika bir iş çıkarttığını düşünüyorum ancak bizim Halep'te yaptıklarımız gerçekten çok üzücü. "