CIA ajanından Obama'ya Suriye eleştirisi

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Irak'ın işgalinin ardından Saddam 2003'te yakalandığında CIA'nın teşhis etme ve sorgulama görevini verdiği Nixon, “Başkan'ı Sorguya Çekmek: Saddam Hüseyin'in Sorgusu” isimli bir kitap yazdı. Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu. Röportajdaki ilgili kısım şöyle;

"SURİYE POLİTİKASI UTANÇ VERİCİ"

ABD'nin Suriye politikası sizce başarılı mı? İran ve Rusya'nın bölgede artan gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD kenara mı itildi?

ABD'nin Suriye politikası başarısız ve utanç verici. Tarihçiler Obama'nın başkanlık dönemini yazdığında, sorumsuz Ortadoğu politikası bu tarihi lekeleyecektir. DEAŞ'ı yenmek istiyorsak Suriye savaşı bitmeli. ABD savaşı bitirmeye muktedir güçlerle konuşmak zorunda. Buna İran da dahil. İran'ı yıllarca izole etmek hataydı.

"ESAD, SADDAM GİBİ DEVRİLMEMELİ"

Peki sizce Suriye iç savaşının çözümü ne?

Maalesef en iyi çözüm Esad'ın koltuğunda kalacağını kabul etmek. Saddam'ın devrilmesi gibi, Esad'ın devrilmesi de bu çirkin manzarayı daha çirkin hale getirebilir. Onun yarattığı boşluğu kesinlikle radikaller dolduracaktır.

ABD'nin Suriye politikası başarısız ve utanç verici. Tarihçiler Obama'nın başkanlık dönemini yazdığında, sorumsuz Ortadoğu politikası bu tarihi lekeleyecektir. DEAŞ'ı yenmek istiyorsak Suriye savaşı bitmeli. ABD savaşı bitirmeye muktedir güçlerle konuşmak zorunda. Buna İran da dahil. İran'ı yıllarca izole etmek hataydı.

"ESAD, SADDAM GİBİ DEVRİLMEMELİ"

Peki sizce Suriye iç savaşının çözümü ne?

Maalesef en iyi çözüm Esad'ın koltuğunda kalacağını kabul etmek. Saddam'ın devrilmesi gibi, Esad'ın devrilmesi de bu çirkin manzarayı daha çirkin hale getirebilir. Onun yarattığı boşluğu kesinlikle radikaller dolduracaktır.