CIA, Afganistan'da askeri rol üstlenecek

İki üst düzey ABD'li yetkiliye göre CIA Afganistan'daki örtülü operasyonlarını artırma kararı aldı.

CIA'in bölgeye yüksek tecrübeli küçük ekipler gönderdiği ve Taliban mensuplarını ve üst düzey liderlerini hedef almak için çalışmalarını sıklaştıracağı rapor edildi.

CIA ASKERİ ROL ALACAK

CIA bugüne kadar Afganistan'da Taliban'a karşı ucu açık operasyonlara girişmenin, teşkilatın zamanını ve maddi imkanlarını boş yere harcayacağı fikrini savunmaktaydı. CIA'in rolü genel olarak El Kaide'ye karşı saldırılar düzenlemek ve Afgan istihbarat teşkilatına destek olmak şeklindeyken bu tutumun değişeceği düşünülüyor.



CIA bugüne kadar daha çok ABD ordusunun görevi olarak gördüğü Taliban gibi direniş gruplarına karşı faaliyetleri yürütmemiş ve olduğu gibi bir istihbarat kuruluşu şeklinde hareket etmişti. Ancak teşkilatın yeni şefi Mike Pompeo öncülüğünde bu tutumunda değişikliğe gideceği düşünülüyor. Yeniden şekillenen CIA'in Afganistan, Suriye ve Yemen'de saldırıları sıklaştırdığı ve istihbarat hamlelerinden çok askeri hamleler gerçekleştirdiği görülmüştü.

''SALDIRACAĞIZ''

CIA'in yeni şefi Pompeo bu ay Teksas Üniversitesi'nde katıldığı bir güvenlik konferansında "eğer saldırgan olmazsak görevimizi yapamayız" diyerek "düşmanları ezmeye odaklanmalarının gerektiğini" dile getirmişti. Bu ifadeler CIA'in Afganistan'a ilişkin yeni tutumunu açıklar nitelikteydi.



CIA Afganistan'da değişen tutumuna ilişkin yorum yapmayı reddetse de askeri bir yapı gibi davranacağı ve ABD'nin ülkedeki stratejisinde önemli bir yer tutacağı bir gerçek. ABD'nin halen Taliban'ı askeri olarak zayıflatmayı ve uzlaşı masasına oturtmayı öngören bir strateji izlediği tahmin ediliyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTACAK

ABD'nin Afganistan'daki askeri faaliyetlerinde CIA'in rolünün artması, Afganistan'daki savaşın gözlerden uzak tutulmasının istendiği anlamına da geliyor. CIA'in üstü örtülü operasyonlarının sıklaşacağı bir zeminde, bu operasyonların kamuoyundan saklanmasının temelde iki nedeni olduğu düşünülüyor.

Bunlardan ilki ABD'nin ülkedeki kayıplarını gizleyerek ABD kamuoyunda Afganistan'daki ABD varlığına dair çekincelerin artmasını önlemek. Bir diğeri ise CIA'in operasyonlarının sıklaşması ile Afganistan'da artacak sivil kayıpları. Ülkede son aylarda sivillere yönelik saldırılar, gece baskınları ve bombardımanlarda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.



CIA'in bölgede Afgan güçler ile ortaklaşa faaliyet yürüteceği ifade edildi. Afganistan'da 2001 yılından bu yana resmi olarak 18 CIA personeli öldü. 30 Aralık 2009 tarihinde ülkenin doğusundaki Host'ta bir CIA üssüne düzenlenen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre 7 üst düzey CIA görevlisinin öldürülmesi olayı, üzerinden yıllar geçmesine rağmen ABD'de hafızalarda ciddi bir darbe olarak tazeliğini koruyor.