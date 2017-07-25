Chrome kullanalanlar dikkat: Fotoğraflarınız porno sitelere düşebilir!

Son zamanlarda artan virüs tehditleri internette dolaşırken tedirginliğe yol açıyor. Oluşturduğu tehlikeler çok daha farklı boyutlara ulaşan yeni bir virüs keşfedildi, Karo isimli zararlı yazılım cinsel içerikli sitelerden bulaşıyor. Bulaşan virüs önce bilgisayara yayılıyor ve kişinin kişisel verilerini çalmaya başlıyor. Verileri çalmanın yanında onları şifreleyen virüs, şifreyi çözmek için ödeme istiyor.

FİDYEYİ ÖDEMEZSENİZ PORNO SİTEYE DÜŞERSİNİZ TEHDİDİ

Kullanıcıların ekranında beliren mesajla dosyaları kurtarmak için ödeme yapılması gerektiği yazıyor, ödeme yapılmazsa verilerinizi kurtaramayacağınız belirtilirken tehditler sıralanıyor. Virüsün fotoğraflarınızın porno sitelere yüklenebileceği tehditi ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Dosyalarınıza ulaşmanız karşılığında sizden istenen para ise hemen öderseniz 500 dolar ve zamanla 1000 dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Virüsten korunmak için güvensiz sitelerde gezinmemeniz ve güncel bir antivirüs programı kullanmanız gerekiyor.