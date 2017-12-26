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CHP’yi zora sokan düzenleme! M. Kemal de yapmış

CHP, KHK ile 15 Temmuz darbesine direnen sivillere getirilen muafiyet düzenlemesini eleştirirken aynı düzenlemenin M. Kemal döneminde yapıldı

26 Aralık 2017 Salı 11:36
CHP’yi zora sokan düzenleme! M. Kemal de yapmış

1931 yılında çıkartılan “İsyan mıntıkasında işlenen eskâlin suçu sayılmayacağına dair kanun” Erciş Zilan ve Ağrıdağ havalesinde meydana gelen isyana karşı direnen sivillerin de fiil ve hareketlerinin suç sayılmayacağının düzenleme altına alındığı ortaya çıktı.

KHK ile yapılan 15 Temmuz ve 16 Temmuz günü fetö darbesine direnen sivillere yönelik düzenlemenin benzerinin Atatürk döneminde yapılan kanunda da aynı şekilde yer aldığı görüldü.

İşte o belge:

AK PARTİ: SADECE 2 GÜNÜ KAPSIYOR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'sivillere yargı muafiyeti' ile ilgili kararın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Bülent Tezcan ekranların karşısına geçip eleştirilerinin dozunu hakarete taşıdı.

(Haber 7)

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:36
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. KHK
  3. 15 Temmuz

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