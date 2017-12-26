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CHP’yi zora sokan 86 yıl önceki düzenleme

CHP, darbeye direnen sivillere muhafiyet getiren KHK'yı eleştirirken aynı düzenlemenin Atatürk döneminde yapıldığı ortaya çıktı.

26 Aralık 2017 Salı 06:27
CHP’yi zora sokan 86 yıl önceki düzenleme

ÇINAR DEMİR / ANKARACHP kanun hükmünde kararname ile 15 Temmuz darbesine direnen sivillere getirilen muafiyet düzenlemesini eleştirirken aynı düzenlemenin Atatürk döneminde yapıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sabahında, darbeci hainlere karşı direnen siviller için son KHK’ya konulan madde CHP’yi rahatsız etti. CHP bu düzenlemeyi eleştiren, aynı düzenlemenin Atatürk döneminde 1931 yılında çıkartılan “İsyan mıntıkasında işlenen eskâlin suçu sayılmayacağına dair kanun” Erciş Zilan ve Ağrıdağ havalesinde meydana gelen isyana karşı direnen sivillerin de fiil ve hareketlerinin suç sayılmayacağının düzenleme altına alındığı ortaya çıktı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 06:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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