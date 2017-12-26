CHP'yi hoplatmıştı! Aynısını M. Kemal de yapmış
CHP, KHK ile 15 Temmuz darbesine direnen sivillere getirilen muafiyet düzenlemesine karşı. Ancak aynı düzenleme M. Kemal döneminde de yapılmış.26 Aralık 2017 Salı 11:36
1931 yılında çıkartılan “İsyan mıntıkasında işlenen eskâlin suçu sayılmayacağına dair kanun” Erciş Zilan ve Ağrıdağ havalesinde meydana gelen isyana karşı direnen sivillerin de fiil ve hareketlerinin suç sayılmayacağının düzenleme altına alındığı ortaya çıktı.
Kanun Hükmünde Kararnama (KHK) ile yapılan 15 Temmuz ve 16 Temmuz günü FETÖ'nün hain darbe kalkışmasına direnen sivillere yönelik düzenlemenin benzerinin Mustafa Kemal döneminde yapılan kanunda da aynı şekilde yer aldığı görüldü.
İşte o belge:
AK PARTİ: SADECE 2 GÜNÜ KAPSIYOR
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'sivillere yargı muafiyeti' ile ilgili kararın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Bülent Tezcan ekranların karşısına geçip eleştirilerinin dozunu hakarete taşıdı.
(Haber 7)