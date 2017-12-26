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CHP'yi hoplatmıştı! Aynısını M. Kemal de yapmış

CHP, KHK ile 15 Temmuz darbesine direnen sivillere getirilen muafiyet düzenlemesine karşı. Ancak aynı düzenleme M. Kemal döneminde de yapılmış.

26 Aralık 2017 Salı 11:36
CHP'yi hoplatmıştı! Aynısını M. Kemal de yapmış

1931 yılında çıkartılan “İsyan mıntıkasında işlenen eskâlin suçu sayılmayacağına dair kanun” Erciş Zilan ve Ağrıdağ havalesinde meydana gelen isyana karşı direnen sivillerin de fiil ve hareketlerinin suç sayılmayacağının düzenleme altına alındığı ortaya çıktı.

Kanun Hükmünde Kararnama (KHK) ile yapılan 15 Temmuz ve 16 Temmuz günü FETÖ'nün hain darbe kalkışmasına direnen sivillere yönelik düzenlemenin benzerinin Mustafa Kemal döneminde yapılan kanunda da aynı şekilde yer aldığı görüldü.

İşte o belge:

AK PARTİ: SADECE 2 GÜNÜ KAPSIYOR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'sivillere yargı muafiyeti' ile ilgili kararın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Bülent Tezcan ekranların karşısına geçip eleştirilerinin dozunu hakarete taşıdı.

(Haber 7)

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:36
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. KHK
  3. 15 Temmuz
  • MOHAÇ MOHAÇ 4 sa önce
    Okumamışsin. Oku bence. ..Aynı şey olmadığını göreceksin de...Kime anlatıyorum. Okumak ve anlamak :)))
  • EdaEda5 sa önce
    ..... ölmüş insanın arkasından böyle demezsin ....
  • KHKKHK5 sa önce
    Gazı Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılan kanunun hangi tarihler arasında geçerli olduğu kesin olarak belirtilmiştir. Şu an çıkarılan KHK de ise ucu açık bırakılmıştır. Bir kişinin bu tarihleri kapsıyor demesi birşey değiştirmez. Bu KHK bu şekliyle kaldığı müddetçe geçerlidir. Ucu açıktır.
  • NN6 sa önce
    ON BEŞ TEMMUSDAN BİR DERS MİLLET DE UYARDI KANUN MEVCUT HÜKÜMETİYÖNETİMİ KALKIŞMAYLA ASKERLERİNDEN VEYA SİVİL DEN CEBİR ZORUYLASANTAJLA İFTİRAYLA SEÇİM HARİCİNDE DEĞİŞTİRMEYE ZORLAMAK SUÇ OLMALİ MEVCUDU D ED STEKLEYENMİLLET OLARAK KORUYUCUSIFATI OLMALİ
  • Alparslan1071Alparslan10716 sa önce
    Hukuku bilmeyen dangullara 121.maddeyi anlatmak mümkün değil.Okuduğunu bile anlamaya gerzeklere ilkokul 3 seviyesiyle kanun maddesi mi yazılacak bre beyinsiz....İyi oku.anlayan birine okut...
  • yazıYORUMyazıYORUM6 sa önce
    Abi aynısını M. KAMAL da yaptıysa bir daha değerlendirsinler o zaman. Hatta bir dursunlar ve bu gidiş nereye diye düşünsünler. Bizim klavuzumuz M. KAMAL olacaksa...
  • NurayNuray6 sa önce
    Gözlerine sokun,gerçi şimdi ona da bir şey uydururlar!!!
  • isa isa 6 sa önce
    sadece 15-16 temmuzu kapsayacak diye açıklama yapanlarla olası bir darbe girişimine karşı bir önlemdir diyenler aynı kişiler. Ya adam gibi açıklama yapmaktan acizsiniz yada toplumun tepkisini ölçmek için kanunlar çıkarıp milleti birbirine düşürmekten zevk alıyorsunuz.

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