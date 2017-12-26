CHP'yi hoplatmıştı! Aynısını M. Kemal de yapmış

1931 yılında çıkartılan “İsyan mıntıkasında işlenen eskâlin suçu sayılmayacağına dair kanun” Erciş Zilan ve Ağrıdağ havalesinde meydana gelen isyana karşı direnen sivillerin de fiil ve hareketlerinin suç sayılmayacağının düzenleme altına alındığı ortaya çıktı.

Kanun Hükmünde Kararnama (KHK) ile yapılan 15 Temmuz ve 16 Temmuz günü FETÖ'nün hain darbe kalkışmasına direnen sivillere yönelik düzenlemenin benzerinin Mustafa Kemal döneminde yapılan kanunda da aynı şekilde yer aldığı görüldü.

İşte o belge:

AK PARTİ: SADECE 2 GÜNÜ KAPSIYOR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'sivillere yargı muafiyeti' ile ilgili kararın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Bülent Tezcan ekranların karşısına geçip eleştirilerinin dozunu hakarete taşıdı.

(Haber 7)