CHP’yi FETÖ çarptı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzecek sözler

Temmuz hain darbe girişimine yönelik ‘kontrollü darbe’ ithamında bulunan, dahası asıl darbenin 20 Temmuz’da başladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Fetulluhçı Terör Örgütü (FETÖ)nün sözcülüğünü yapmakta yalnız olmadığı ortaya çıktı.CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Kılıçdaroğlu’nun fütursuz sözlerini bir üst seviyeye taşıyarak; Antalya’da yaptığı basın toplantısında 15 Temmuz şehitlerimiz için “O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

FETÖ SÖZCÜSÜ GİBİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki anma etkinliklerini de içine sindiremeyen Akaydın “Milli Bayramlarımızı unutturup 15 Temmuz gibi bir faciayı kutluyorlar” deme cüreti gösterdi. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere karşı vatan müdafaası yaparken 250 vatandaşımız şehit, 2 bin 193 vatandaşımız ise gazi oldu. O karanlık gecenin hatıraları belleklerimizde bu kadar tazeyken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu “15 Temmuz kontrollü bir darbeydi” demiş, asıl darbenin ise FETÖ’cülerle mücadele için uygulamaya konalan Olağanüstü Hal (OHAL) süreciyle başladığını öne sürmüştü. Yaptığı konuşmada ısrarla FETÖ’yü aklayan ifadeler kullanan CHP’li Mustafa Akaydın, konuşmasında sürekli olarak, FETÖ elebaşı Gülen’in yaklaşımıyla “tiyatro” vurgusu yaptı. Mustafa Akaydın 15 Temmuz darbe girişimini şu sözlerle sulandırmaya çalıştı: “Bakın o gece evimdeydim Meclis kapanmıştı Perşembe veya Cuma gecesiydi 15 Temmuz, haberler dönmeye başlayınca eşime dedim ki bu bir tiyatro. İlk kapalı grup bir veya iki gün sonra yapıldı. Orada da kalktım dedim ki bu bir tiyatral darbe teşebbüsüdür. Milletvekili arkadaşlarımdan acayip tepki aldım ‘ya hocam olur mu’ işte bal gibi darbe teşebbüsü FETÖ yaptı falan filan. “

‘DARBEYİ İYİ BİLİRİZ’

Darbe girişiminin saat 0.3’te gerçekleştirileceği ve deşifre olması üzerine saat 21.00’e çekildiği defalarca itiraf edilmişken, CHP’li Akaydın FETÖ’cülerin iddialarını dillendirmeye devam etti: Arkadaşlar ben asker çocuğuyum 1960 darbesini bile çok net hatırlıyorum bir çok şey benim evimde yaşandığında 8 yaşındaydım. Bir çok darbe teşebbüsünü özellikle 22 Şubat’ı babam aktif rollerdeydi evde de yaşadık, ben böyle bir darbe görmedim hayatımda böyle bir darbe olmaz. Darbe bir kere geceleyin iki üç civarı olur.” FETÖ’yü akladıktan sonra 250 şehidin sorumluluğunu da devlete yükleyen Akaydın, iftiralarına böyle devam ediyor: Ve çok enteresan bir laf vardı. Bu darbe teşebbüsü Allah’ın bir lütfudur demiştir. Yani bu açıkça suçunun itirafıdır ve 249 şehidin de sorumlusu benim demektir.”

250 ŞEHİT YETMEMİŞ

15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ’nün bir ilgisi olmadığını iddia eden CHP’li Akaydın’ın iftiraları bunlarla sınırlı kalmadı. FETÖ ile ilgili binlerce delili görmezden gelen Akaydın, FETÖ’cü pilotların neden az kişi öldürdüklerini sorguluyor. “Pilotlar az kişi öldürdü, demek ki bu kontrollü darbedir” demek istiyor: Ankara’nın benim çok değer verdiğim bir emniyet müdürünün lafını söyleyeyim, ‘Efendim Türk pilotları istediği taktirde geceleyin bile noktasal vuruşlar yapabilir yani gelip şu bardağı vurabilir gece yani nasıl ki üç beş tane adam havalanıyor gece geliyor meclisi bombalıyor. 1 tane ağır yaralı bile yok. Meclisin bahçesine düşüyor bir bomba bir bomba da herkesin çok net bildiği geceleyin kapalı olan Başbakanlık ofisine düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya isterse adam Meclis’in göbeğine oturtur.”

CEMAATTEN ÇOK ETKİLENDİM

17/25 Aralık yargı darbesinden sonra katıldığı bir TV programında FETÖ konusunda açıklamalarda bulunan CHP’li Mustafa Akaydın Pensilvanya’ya gittiğini belirtmiş ve “cemaatin lobi faaliyetlerinden çok etkilendiğini” itiraf etmişti. “Pensilvanya’ya gittiğiniz ve Fetullah Gülen’le görüştüğünüz iddia edildi. Siz ne diyeceksiniz?” sorusuna karşılık CHP’li Mustafa Akaydın, gülerek, “Benim kime gideceğim, kimle konuşacağım hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben hizmet grubunun davetlisi olarak geçen yıl Washington’a gittim” cevabını vermişti. Akaydın, bu sözlerinin ardından ise daha da ilginç bir itirafta bulunmuş,”Hakikaten etkilendim. Cemaatin kurduğu lobiden etkilendim. Çünkü 48 tane ABD senato üyesi yemeğe geldiler. Nancy Pelocy ile beni tanıştırdılar.. Tarikat olgusu bu ülkenin bir olgusu. Ben herkesle görüşürüm. Benim gittiğim toplantıya 7 tane CHP’li milletvekili de katıldı. Atatürk yaşasaydı tarikatları kapatmazdı” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ÜZECEK SÖZLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın “O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum” sözlerine ilişkin, “O, şahsını bağlar. 15 Temmuz ile ilgili benim ve partimizin görüşü şudur: 15 Temmuz’da hain bir kalkışma vardı, halkımız tarafından bu kalkışma önlendi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak bu açıklamasıyla genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu da yalanlamış oldu. Kılıçdaroğlu, Budak’ın aksine, 15 Temmuz için ‘kontrollü darbe’ demiş, asıl darbenin 20 Temmuz’da yapıldığını öne sürmüştü. CHP, cephesinden gelen bu çelişkili açıklamalar sosyal medyada “CHP’yi FETÖ çarptı” yorumlarına neden oldu.

HAPİSTEN ÇIKAR, YOKSA KONUŞURUM

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü adı altında bir yürüyüş başlatmış ve kamuoyunda çok konuşulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu’nun kendisini kurtarmak için yürüdüğünü söyledi. Gökçek şunları yazdı: “Ne demiştim... Kılıçdaroğlu adalet (!) yürüyüşünü kendi tutuklanmasından korktuğu için yaptı. Şimdi bomba açıklamalarımı dinleyin. İnanın bu duyduklarım hepsi CHP kaynaklıdır... Enis şu anda kendini ziyaret eden her CHP’li ile kılıçdaroğlu’na haber gönderiyor. Enis’in içerden gönderdiği haber şöyle; “Söyleyin KK’ya beni derhal içerden çıkarttırsın. Benim 25 yıl içeride çürümeye niyetim yok. Size bir ay süre. Çıkartmazsanız konuşurum ve bana belgeleri kimin verdiğini açıklarım. Ömür boyu İÇERDE yatamam,gidin KK’ya söyleyin.”

STAR