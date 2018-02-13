CHP'yi ele geçiremeyince hükümete sarmaya başladı

YENİAKİT.COM.TR

Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal'ın CHP yönetimine olan muhalefeti kısa sürdü. İki isim de CHP 36. Olağan Kurultayı'ndan kısa süre sonra eleştiri oklarını devlete çevirdi.

Bir yazı kaleme alan Ümit Kocasakal, yazısının tamamında AK Parti hükümetini hedef aldı. Kocasakal, Türkiye'nin emperyalizmin ağır saldırı ve kuşatması altında varoluş mücadelesi verdiğini ve Mehmetçik'in sınır ötesinde ülkesinin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için çarpıştığını söyledi.

Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan birinden geçtiğimizi söyleyen Kocasakal, hükümete 'fırsatçılık' iftirası attı.

"Birlik ve beraberlik yahut 'yerli' ve 'milli' olmak lafla olmuyor. Bu konuda herkese sorumluluk düşmekle birlikte, en fazla sorumluluk tabiidir ki şu anda ülkeyi yöneten siyasi iktidarda." diyen Kocasakal, "Ama ne yazık ki siyasi iktidar da fırsattan istifade 2019'a yatırım yapıyor, ertelediği hesapları, kinleri devreye sokuyor. Bu kapsamda bir yandan milli bir mesele olan ve siyasete alet edilmemesi gereken Afrin'den siyasi rant devşirmeye çalışıyor, diğer yandan ülkenin kurumlarıyla, kurallarıyla, kimyasıyla oynamaya, ortamı germeye devam ediyor." iftirasını attı.

TTB'YE SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı bildiri yayınlayarak teröristleri sevindiren Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) isminin başından 'Türk' ibaresinin çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Bu konuya da değinen Kocasakal, TTB'yi savunarak yine hükümeti suçladı.

Hükümetin 'Türk' ismini silmeye çalıştığını iddia eden Ümit Kocasakal, "Havayollarımızın başında neden "Türk" ifadesi varsa, Futbol Federasyonunun başında neden "Türkiye" varsa Tabipler Birliği’nin de önünde o sebeple "Türk" ifadesi vardır, Barolar Birliği’nin de önünde aynı sebeple "Türkiye" ifadesi vardır ve olmalıdır. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir." ifadelerini kullandı.