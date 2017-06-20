CHP’yi çok sert eleştirdi: Şu an hapiste olanların hepsi ya PKK’lı ya da FETÖ’cü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın Sesi FM'de Yavuz Oğhan'dan "Bidebunudinle" programına katıldı.

Perinçek "Savaştayız, 10 kişinin haksızlığa uğraması bir şey ifade etmez" dedi. Perinçek'e göre bunlara rağmen Berberoğlu'nun tutuklanması yanlış karar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne karşı çıkan, Türkiye terörle mücadele ederken yargısını dışarıya şikayet etmek yanlış diyen Doğu Perinçek, "Enis Berberoğlu'nun tutuklanması başka, adalet tartışması başka dedi."

Perinçek, Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili olarak "Enis Berberoğlu'nun tutuklanması yanlış. Berberoğlu bir milletvekili, hükmü de henüz kesinleşmedi. Tutuksuz yargılanması ve hükmü kesinleşince de cezasını dönem sonunda çekmesi gerekirdi" dedi ve ekledi: "Berberoğlu'nun durumu HDP'li milletvekilleriyle aynı değil. Durumu aynı olanlar varsa aynı uygulama onlara da yapılmalı."

PERİNÇEK'E GÖRE HDP'NİN DESTEĞİ AÇIK

CHP 'Adalet Yürüyüşü'nü tek başına başlattı. Hatta bu yürüyüşe HDP'nin katılıp katılmaması tartışılıyor ama Perinçek'e göre yürüyüşe kurumsal olarak olmasa da HDP'nin desteği açık. Üstelik HDP'yi meclise getiren de CHP.

Yürüyüşe HDP'nin de destek verdiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kimlerin yürüdüğüne bakarsak bu eylemin CHP ile HDP'nin ortak eylemi olduğunu görürüz. Zaten HDP'yi de meclise CHP getirdi. Her ne kadar halkın oylarıyla gelmiş olsalar da halk yanılmaz diye de bir şey yok. HDP bir sonraki seçimde yüzde üç veya dördü geçemez" dedi.

'BU SÜREÇTE YAPILAN HAKSIZLIKLAR GÖRMEZDEN GELİNEBİLİR'

Perinçek Türkiye'nin terörle mücadelesini ise varlık yokluk savaşına benzetti. Böyle bir dönemde yapılan haksızlıkların görmezden gelinebileceğini söyledi.

"Haksızlık yok mu, elbette var. Onları gidermek için biz de çaba sarf ediyoruz ancak Türkiye çok kritik bir mücadele veriyor. Bu süreçte yapılan haksızlıklar görmezden gelinebilir. Zaten cezaevindekilerin tamamı PKK'lı ya da FETÖ'cü. Yetmiş bin kişi içerideyse haksızlığa uğrayan yedi yüz kişi yoktur. Şu an yargı tarafsız ve 'Ak Parti'nin yargısı' tartışmaları yersiz. Hakimler ve savcılar Cumhuriyet'in hakimleri ve savcıları."

Kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılanların da terör örgütü mensubu olduğunu savunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Akademisyenler de mi öyle, öyleyse neden haklarında soruşturma yok?' sorusuna, "Bir kısmı terör örgütünün üyesi, bir kısmı da yetersiz olduğu için işten atıldı" yanıtını verdi.