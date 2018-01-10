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CHP'yi çıldırtan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesini hazmedemeyen CHP'li Tezcan kendince MHP ile alay ederek 'Yavru iktidar' dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:14
CHP'yi çıldırtan görüntü

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk siyasetinde yeni dönemi başlatacak zirve" olarak nitelenen görüşmesiyle hemen hemen aynı saatlerde gerçekleşen CHP MYK toplantısında, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi de gündeme geldi.

AKILLARINCA BAHÇELİ İLE ALAY ETTİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kendince MHP ile alay ederek "Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış." dedi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:14
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Devlet Bahçeli
  3. CHP
  4. bülent tezcan
  • DalmanDalman23 dk önce
    Mhp yi ağzına alanlar dikkat etsin yoksa dalga geçecek bir ağız bir daha bulamayabilirler. Mhp bir Türk partisidir ve mecliste olmasa bile iktidardadır herzaman.cunku secilenlerde turktur.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi27 dk önce
    Catlicaksiniz 2019 da patlicaksinizchp hasetinizdenkanser olacaksiniz
  • KILadyoKILadyo30 dk önce
    MHP'NİN YAVRUSUNA KURBAN OLSUNLAR
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