CHP'yi çıldırtan görüntü

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk siyasetinde yeni dönemi başlatacak zirve" olarak nitelenen görüşmesiyle hemen hemen aynı saatlerde gerçekleşen CHP MYK toplantısında, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi de gündeme geldi.

AKILLARINCA BAHÇELİ İLE ALAY ETTİLER



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kendince MHP ile alay ederek "Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış." dedi.