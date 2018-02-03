CHP'yi CIA bile ikna edemedi!..

GEZİ'DE PARLATILIP CHP'YE MONTE EDİLDİ

CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Erkek'ten sonra yıldızı Gezi isyanında parlayan ve CHP'ye monte edilen, bir anda da parti sözcülüğüne getiren New York doğumlu Selin Sayek Böke de PKK/PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerini söyledi. Katıldığı bir televizyon programında ‘Suriye'deki PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı görüyorsunuz, yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz' sorusuna tam bir CHP'li gibi cevap verdi.

MEHMETÇİK'İ DESTEKLEMEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Sunucunun sorusuna “Ne ben ne arkadaşlarım, bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbarî bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” diyen Muharrem İnce yanlısı Böke, “PYD Türkiye için tehdit midir” sorusuna da cevap veremedi. “Afrin operasyonu yapılmayabilir miydi?” sorusuna ise, “Yapılması ihtiyacı doğurulmayabilirdi” diyerek Mehmetçik'i desteklemediklerini itiraf etti. Böke gibi CHP'nin diğer sözcüleri de sürekli Afrin harekâtına saldırıyor ve çoğu da ABD ve AB'nin bile kabul ettiği terör örgütlerine dolaylı da olsa arka çıkmayı sürdürüyor.

CHP'DE GENEL MÜDÜRLÜK YARIŞI BUGÜN

CHP lideri Deniz Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpası ile koltuktan indirilmesinin ardından, FETÖ liderinin ahirette ‘şefaat' vaadinde bulunduğu Ecevitlerin adamı Kılıçdaroğlu'na emanet edilen CHP'de bugün genel başkanlık seçimi yapılacak. Parti koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk da aday. Divan teşekkülüne kadar yeni adaylar da çıkabilir.

ADAYLIK İÇİN YÜZDE 10 DELEGE İMZASI LAZIM

Şimdilik sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinken, Muharrem İnce, delegenin tehdit edildiğini söyledi. İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV'ın eski başkanlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun yüzde onu bulup bulamayacağı bilinmiyor. Bulamamaları durumunda kimi destekleyecekleri de belli olmamakla birlikte, İnce'yi destekleyebilecekleri dile getiriliyor.

ADAYLIK İÇİN YÜZDE 10 GELEGE İMZASI LAZIM

İki gün sürecek olan CHP Kurultayı'nda geleneğin bozulmayıp, renkli kavgalar yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri ve 112 Hızır Acil servisi geniş bir kadroyla CHP Kurultayı'nda olacak.

Kaynak: Yenisöz