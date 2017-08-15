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CHP'ye yanıt! 'Millet mundar olandan uzak durur'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yapmış olduğu basın toplantısındaki sözlerine AK Parti milletvekili Osman Boyraz'dan cevap geldi.

15 Ağustos 2017 Salı 10:42
CHP'ye yanıt! 'Millet mundar olandan uzak durur'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yapmış olduğu basın toplantısındaki sözlerine AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz'dan cevap geldi. Boyraz açıklamasında "CHP sözcüleri bilmeyebilir, ama buradan onlara tavsiyem, bu millet “murdar” olan her şeyden uzak durur. " dedi.

İşte o açıklama:

"Gün geçmiyor ki CHP adına açıklama yapan yöneticileri akıl ve izandan yoksun yeni bir skandal açıklamalarıyla gündemimizi kirletmesinler. Milleti karamsarlığa, kaygıya sevk edecek kriz tellallığına soyunmasınlar. Kendi yetersizliklerini, kifayetsizliklerini kapatmanın yolunu, siyasetin dilini kirleterek kapatmaya kalkmasınlar. Dün yine CHP adına, Özgür Özel TBMM ‘de tamda böyle bir basın toplantısı düzenledi.

Ancak unuttukları bir şey var.” Güneş balçıkla sıvanmaz ” .Türkiye artık eski Türkiye değil. Millet, AK ile karayı seçebilecek bilgiye, ferasete sahip. Bu sebepledir ki Millet ,”Erdemliler Hareketi “olarak, yola çıkan 2001 yılında AK Parti olarak siyaset sahnesinde yerini alan kendisine hizmette sınır tanımayan vatan, millet ve bayrak sevdalılarını hiç yalnız bırakmadı. AK Parti kurulduğu ilk günden bugüne kadar geçen 16 yılda Türk Siyasi tarihine damgasını vurdu. 2002'den bu yana girdiği her seçimde birinci parti oldu. Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Meclis Başkanları çıkardı. Türkiye'nin hayallerini süsleyen projeleri bir bir hayata geçirdi. Bu süre zarfında kendisine karşı kurulan kumpaslara, eylemlere, protestolara, e-muhtıralara, darbe girişimlerine maruz kaldı. Ama yine de halkın gönlünde hep zirvede yer aldı. Halkın feraseti, kendisine samimiyetle hizmet edenlere karşı vefası, yerli ve milli duruşu, gücünü dışarıdan devşiren, milletten başka güç odaklarına sırtını dayayan siyaset baronlarına geçit vermedi. Her seferinde millete tosladılar.

MİLLET MUNDAR OLAN HER ŞEYDEN UZAK DURUR

Milletten yüz bulamayanlar, milletin gönlünde yer tutamayanlar, siyaset üretemeyenler bir tükenmişlik sendromuna yakalandılar. Hırçınlaştılar, hırçınlaştıkça siyasetin dilini, seviyesini tabiri caizse “murdar “ettiler. CHP sözcüleri bilmeyebilir, ama buradan onlara tavsiyem, bu millet “murdar” olan her şeyden uzak durur. Bir an önce, zaman kaybetmeden, kokusunu çıkarmadan siyasetin bu dilinden kurtulmaları gerekir. Aksi halde kendilerinden başka alıcı bulamazlar. Bir 16 yıl değil, daha nice 16 yıllar millet iktidar yüzü göstermez. "

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:42
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