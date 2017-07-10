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CHP'ye şok! İlçe Başkanı ve 2 oğluna cinayetten gözaltı

Kastamonu'nun Ağlı İlçesi'nde 30 yaşındaki Yücel Kara'nın evinin önünde tabanca ile öldürülmesi olayı ile ilgili CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. ile iki oğlu gözaltına alındı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
CHP'ye şok! İlçe Başkanı ve 2 oğluna cinayetten gözaltı

Olay, gece saatlerinde Kağgirpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan Yücel Kara, evinin önünde tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Yücel Kara'yı hastaneye kaldırdı. 3 kurşunla vurulan Kara, hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Yücel Kara ile aralarında husumet bulunan aynı mahallede oturan CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. ile iki oğlunu gözaltına aldı. Hasan Hüseyin Ç., polisteki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi. Hasan Hüseyin Ç. ile oğulları Gökhan ve Gürkan Ç. Küre İlçesi Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
  1. Kastamonu Ağlı CHPilçe başkanı
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