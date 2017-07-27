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Hikmet Genç CHP'yi fena ti'ye aldı: Eğer amuda kalkarsanız...

Gazeteci Hikmet Genç, her gün yeni bir eylem sahneye koyan CHP’yi fena ti’ye aldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:18
Hikmet Genç CHP'yi fena ti'ye aldı: Eğer amuda kalkarsanız...

YENİAKİT.COM.TR - Gazeteci Hikmet Genç, her gün yeni bir eylem sahneye koyan CHP’yi fena ti’ye aldı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Genç, CHP’nin her gün yeni bir eylem modeli ile karşımıza çıktığını belirterek müthiş bir öneride bulundu. Genç yaptığı paylaşımda CHP’ye ‘Amuda kalkma eylemi’ teklifinde bulunarak “Bir tek bu eylem kaldı, bu eylemi de yapsalar, kesin iktidardalar.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:18
  1. CHP
  2. Hikmet Genç
  • AtaAta46 dk önce
    Kimsin ki sen Atatürkün partisini ağzına alıyorsun ?Hayır cephesi iktidara geldiğinde bakalım sen ne yapacaksın !
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