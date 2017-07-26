CHP’ye halk ve işçiler isyan etti! Rezalet görüntüler…

Adalet kisvesi altında yürüyüş yapan ve halkı ayaklandırmaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kendi belediyeleri olduğunda adaleti unuttu. Taşerona verilen kadro sözü havada kaldı. Şişli Belediyesi'nde çalışan taşeron işçiler, ihaleye alınmayan şirketleri nedeniyle eylem yaptı, sokaklarda çöp dağları oluştu. Beşiktaş Belediyesi'nde de yüzde 400 artırılan emlak vergisi halkı canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren 10 bin vatandaş, Beşiktaş Belediyesi'ne dava açmaya hazırlanıyor. CHP'nin kalelerinden biri olan İzmir'de de durum farklı değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ'de ise maaş konusunda verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle işçiler greve gitti. İzmir'de çalışmayan vapurlar nedeniyle şehir trafiği felç oldu. İzmir'deki metro ve otobüs hatlarında mesai saatlerinde yaşanan yoğunluk yüzünden kentte hayat durma noktasına geldi.





ŞİŞLİ'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

CHP'li Şişli Belediyesi'nin iştiraki olan Kent Yol Şirketi, belediyenin adaletsiz uygulamalarına 'artık yeter' dedi. Kent Yol çalışanları da duruma eylem yaparak tepki gösterdi. Eylem nedeniyle Şişli'de 2 gündür çöp dağları oluştu. Şişli Belediyesi'nin önünde toplanan gruplar, "Taşerona kadro vereceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünü hatırlatarak "Biz de adalet istiyoruz" şeklinde tepki gösterdi.





İHALEYE KATILAMADI

Şişli Belediyesi'nde dün ihale görüşmeleri vardı. Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Atığ döneminde kurulan Kent Yol şirketi ihaleye katılamazken kazanan 3 ortaklı Marmara Birlik- Marmara Grup-ABS Marmara şirketleri oldu. Kent Yol'a bağlı 900'ü sendikalı bin 171 işçi, Şişli Belediyesi'nin önünde dün toplanarak yaşananları protesto etti. İşçiler "Başkan Hayri İnönü, belediyenin iştiraki olan şirketi ihaleye sokmuyor. Bu durum büyük bir adaletsizlik. Kendi belediyesinde adaletin uygulanmadığı bir dönemde yapılan adalet yürüyüşü samimi değil, adalet istiyoruz" dedi. İhalenin ardından taşeron işçilerin yeni gruba devredilmesi bekleniyor. Kent Yol'a bağlı işçiler ise eyleme devam edeceklerini açıkladı.

FAHİŞ ARTIŞA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Beşiktaş Belediyesi'nin 2018 yılı için yüzde 400 artışla belirlediği emlak vergilerine tepki gösteren 9 mahalle muhtarı, bu pazar Beşiktaş Çarşı'da "adalet" yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. İstifa ve krizin ardından da ilçede 129 site yönetimi toplu olarak avukata vekalet vererek dava açtı. Beşiktaş'da oturan vatandaşların bireysel açtığı davalarla sayı 5 bine çıktı. Mahalle muhtarları ile vatandaşı karşı karşıya getiren fahiş artışla ilgili dava açanlardan birisi de 2014 yerel seçimde Beşiktaş'ta belediye başkan aday adayı olan Hakan Atalay'dı. Atalay, "Pazar günü tüm Beşiktaşlılar Çarşı'da olacak. Bu fahiş artışlara karşı 'Adaletli olun' diye pankart ve dövizler taşıyıp, yetkilileri protesto edeceğiz. Beşiktaş'a ve halkına bu zulmü yapmak kimsenin hakkı değil. Genel merkezin acilen önlem alması lazım. Aksi takdirde 10 bin vatandaş belediyeye dava açacak" dedi. Davaların artacağını belirten Nispetiye Mahalle Muhtarı Ayşe Şirinler de "Bu karar vatandaşa zulüm. Bir an önce yeni bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu. Akatlar Mahalle Muhtarı Tayfun Kirmanlı ise "Bu artıştan herkesin canı yandı. Şerh koyduk. Her yerde büyük tepki var. Bu kararı revize etmezlerse dava sayısı 10 binleri bulabilir" ifadelerini kullandı.





İZMİR 'DE TRAFİK FELÇ OLDU

İzmir Körfezi'nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ personelinin başlattığı grev 14'üncü günü geride bıraktı. Vapurlar iskelelerde bağlı tutulurken, personel de nöbet tutmaya devam ediyor. İZDENİZ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmazken İzmir trafiği felç oldu. İzmir'deki metro ve otobüs hatlarında mesai saatlerinde yaşanan yoğunluk yüzünden kentte hayat durma noktasına geldi. Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Şehir Hatları Şube Başkanı Hüseyin Sarayoğlu, "İzmir halkı grev nedeniyle perişan oldu. İZBAN ve ESHOT yolcu yoğunluğu yüzünden çalışamaz duruma geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi görüşmeye yanaşmıyor. Halkımızın isteği ve desteğiyle imza kampanyasına başlayacağız" diye konuştu.



HERKES PERİŞAN

5 aydır süren görüşmelerden sonuç alamadıkları için greve çıkmak zorunda kaldıklarını aktaran Sarayoğlu "Bize karada çalışanlara yüzde 9.5 zam önerdiler. Denizde çalışanlar için ise hiç zam yapmayacaklarını söylediler. Belediyenin diğer şirketlerinde yüzde 19 zam yapıldı. Biz de çift haneli zam istedik, yanaşmadılar. Bu durumdan biz de İzmir halkı da perişan oldu" dedi.