CHP'ye en güzel cevap Afrin'den geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında TSK’nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetini tartışmaya açmaya kalkışmıştı.

Suriye'nin yerli halkı olan ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine El Kaide'ci iftirasını atan Yılmaz, TSK’nın teröristlere kök söktüren operasyonlarını baltalamayı iş edinerek, adeta kendine verilen görevi yerine getirmişti.

EN GÜZEL CEVAP

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ile omuz omuza çatışan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bugüne kadar 11 şehit verdi.

Afrin cephesinde çenesinden yaralandığı halde çatışmaya devam eden ÖSO'nun Türkmen mensubunun özverisi ise CHP'li Öztürk Yılmaz'a en güzel cevap oldu.