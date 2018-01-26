Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'ye en güzel cevap Afrin'den geldi

Afrin'de gelen son görüntü ÖSO'ya dil uzatan CHP'li Öztürk Yılmaz'a en güzel cevap oldu.

26 Ocak 2018 Cuma 18:59
CHP'ye en güzel cevap Afrin'den geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında TSK’nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetini tartışmaya açmaya kalkışmıştı.

Suriye'nin yerli halkı olan ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine El Kaide'ci iftirasını atan Yılmaz, TSK’nın teröristlere kök söktüren operasyonlarını baltalamayı iş edinerek, adeta kendine verilen görevi yerine getirmişti.

EN GÜZEL CEVAP

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ile omuz omuza çatışan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bugüne kadar 11 şehit verdi.

Afrin cephesinde çenesinden yaralandığı halde çatışmaya devam eden ÖSO'nun Türkmen mensubunun özverisi ise CHP'li Öztürk Yılmaz'a en güzel cevap oldu. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:59
  1. öso
  2. öztürk yılmaz
  3. muhalifler
  4. afrin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den ABD'ye rest: Tepelerine bineceğiz!
    1. Türkiye'den ABD'ye rest: Tepelerine..
    2. Rusya: O bakan mantık sınırları içinde..
    3. ''Erdoğan'nın emirleri için hazırız''
    4. Sınırda hareketli dakikalar! ABD..
    5. Hulisi Akar o bölgeye geldi
    6. Afrin'de aslında kaç terörist öldü?
    7. Uzaya fırlatacaklar... Dünya karşı..
    8. Emekliler bu habere dikkat
    9. CHP'ye en güzel cevap Afrin'den geldi
    10. Mehmetçik o bölgeyi temizleyip bayrağı..
    11. Yabancı teröristler Afrin'de!
    12. YPG'nin imdadına yine ABD'li ajanlar..
    13. 30 katlı binayı sadece 15 günde diktiler
    14. Yemek bekleyen sırtlanın sinir bozucu..
    15. Aslan çemberindeki yavru filin..
    16. 18 yıl sonra bir ilki..
    17. Malatya'da altyapıya rekor yatırım
    18. Ofisinizdeki stresi azaltmak için..
    19. Umreye giden Türk öğrenciler paylaşım..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 ülkeye..
    ''Türk uçaklarını vurmaya hazırlanıyoruz''
    ''Türk uçaklarını vurmaya hazırlanıyoruz''
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı