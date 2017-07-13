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CHP'ye bir tokat daha geldi

ORC Araştırma Şirketi, 7-11 Temmuz tarihleri arasında 33 ilde toplam 2 bin 800 kişiyle ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle araştırma yaptı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:21
CHP'ye bir tokat daha geldi

ORC Araştırma Şirketi, sözde adalet yürüyüşünü vatandaşlara sordu. Katılımcıların yüzde 61'i 'Benim için bir anlam ifade etmiyor' derken, yüzde 32.6'sı, 'Anlamlı buldum, destekledim' cevabını verdi. Ankette 'OHAL'den rahatsızlık duymuyorum' diyenlerin oranı da yüzde 87 çıktı. 

Anket sonuçlarına göre, 'Benim için bir anlam ifade etmiyor' diyenlerin oranı yüzde 61,0 iken 'anlamlı buldum destekledim' diyenler ise yüzde 32,6 olarak belirlendi.

YÜRÜYÜŞÜN TOPLUMSAL KARŞILIĞI YÜZDE 32

ORC anketine göre, vatan hainliğinden tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘adalet yürüyüşü' toplumda beklenen karşılığı bulmadı. Akşam'da yer alan habere göre, ankete katılanlardan ‘Benim için bir anlam ifade etmiyor’ diyenlerin oranı yüzde 61,0 iken ‘anlamlı buldum destekledim’ diyenler ise yüzde 32,6 olarak belirlendi.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA FETÖ VAR

15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine inanların oranı yüzde 82,6 olarak belirlendi. HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu yüzde 85,7, FETÖ’nün çeşitli siyasi aktörler aracılığıyla MHP’yi ele geçirmeye çalıştığına inananların oranı yüzde 59,2; devlete ait gizli belgeleri ele geçirmek ve yayımlamak vatana ihanettir diyenlerin oranı ise yüzde 85,0. İdam cezasının uygulanmasını isteyenlerin oranı yüzde 71,9 ‘evet’ derken ‘hayır’ diyenlerin oranı da yüzde 28,1 oldu. ABD’nin Gülen’i iade edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 94,9 olarak belirlendi.

TOPLUM OHAL'DEN RAHATSIZ DEĞİL

Anketin ‘OHAL uygulamasından rahatsızlık duyuyor musunuz? Sorusuna toplunun yüzde 66,5’inin rahatsızlık duymadığı sonucu çıktı. Toplumun yüzde 87'si FETÖ, PKK mensuplarının tutuklanmalarını doğru buluyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:21
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