CHP’ye 15 Temmuz şoku! Darbe komisyonuna gönderildi…

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FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Emniyet Genel Müdürlüğünden, Zaman ve Bugün gazeteleri ile Samanyolu Televizyonu gibi medya organlarının kayyuma devredilmesi sırasında bulunan ve emniyet güçlerine mukavemet edenler arasında siyasi partilere mensup milletvekili, parti yetkilisi veya il teşkilatı mensubu kişilerin yer alıp almadığını sordu. Ayrıca komisyon, söz konusu tarihlere ait görüntülerden, tutanaklardan yararlanılarak tespit edilen isimlerle ilgili bilgi istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden komisyona gönderilen cevap yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"4 Mart 2016 tarihinde Zaman gazetesi yerleşkesinde meydana gelen eylemlerde CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve Barış Yarkadaş'ın görüntülerde oldukları tespit edilmiştir. 28 Ekim 2015 tarihinde Kanaltürk ve Bugün TV yerleşkesinde meydana gelen eylemlerde CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem'in görüntülerde oldukları ve kalabalığı yönlendirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu eylemde polise mukavemette bulunan Hüseyin Arıcı, Enes Bulut, Kamil Turaç Öksüz, Mesut Ayasun, Ali Yarar, Halit Akçam, Hüsnü Cesur, Kamil Maman hakkında adli işlemler yapılmıştır. Adı geçen kişilerin parti yetkilisi veya il teşkilatı mensubu olup olmadıkları bilinmemektedir."

Ayrıca, konuyla ilgili olarak fotoğraflar, video linkleri ile düzenlenen tutanaklar da komisyona gönderildi.