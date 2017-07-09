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CHP'nin yürüyüşüne Türk bayrağı alınmadı!

CHP'nin İstanbul'daki yürüyüşünün bir benzeri Almanya'da düzenleniyor. Berlin'deki yürüyüşe katılmak isteyen bir kadın Türk vatandaşını, yürüyüş görevlileri tarafından elinde Türk bayrağı olduğu için korteje alınmadı.

09 Temmuz 2017 Pazar 15:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün bir benzeri de Almanya'da yaşayan CHP'liler tarafından başlatılmıştı.

Bu yürüyüşe katılmak isteyen gurbetçi kadın elinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle korteje alınmadı. Tepki gösteren kadına ise CHP görevlisinden ilginç bir yanıt geldi.

SADECE TÜRKLER İÇİN DEĞİL

'Bayrağı yasaklıyorlar' diyen gurbetçiye, CHP'li yönetici 'Bu yürüyüş sadece Türkler için değil' diyerek engel oldu.

İşte Berlin'deki 'Adalet Yürüyüşü'ne Türk bayrağı almayan o CHP'linin savunması:

"Ortak aldığımız bir karar var. Hiçbir bayrağı almıyoruz. Benim ne Kürt bayrağıyla, ne Türk bayrağıyla sorunum yok. Siz alınan kararı uygulamıyorsunuz. Aldığımız karar herhangi bir bayrak taşınmayacak. Ne Alman bayrağı, ne Türk bayrağı, ne Patagonya bayrağı... Benim Atatürk'le de sorunum olabilir Hz. Muhammed'le de sorunum olabilir veya olmaz. Bu yürüyüş Adalet Yürüyüşü. Sadece Türkler için değil."

Gündeme bomba gibi düştü: Yürüyüşe Türk Bayrakları alınmadı!

Bugün Berlin'de düzenlenen CHP yürüyüşünde Türk Bayrağı krizi yaşandı. Gündeme bomba gibi düşen olayda PKK yandaşı oldukları bildirilen kişilerin yürüyüşe Türk Bayraklarının olmaması gerektiğini söylediği görüntüler sosyal medyada büyük tartışmalara sebep oldu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 15:36
  1. İstanbul
  2. Atatürk
  3. Almanya
  4. Kılıçdaroğlu
  5. Ankara
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Kemal Kılıç
  8. Berlin
  9. Enis Berberoğlu
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