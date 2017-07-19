CHP'nin yürüyüşüne saldırı planı iddiası

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, tepki yürüyüşüne katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi ve onunla hareket eden 8 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri'den kiraladığı minibüsü CHP yürüyüşü sırasında Kocaeli'de kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen DEAŞ üyesi Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Oğuzhan K, Emre E, Selahattin A, Ali M, Selim İ, Kadir K, Kaan A, Fatih Ö. ve Abdullah B. tutuklandı, A.K, B.K, F.K, A.T, S.K. ve A.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla minibüs kiralayarak CHP yürüyüşü sırasında Kocaeli'ye gitmek istediğini belirleyerek operasyon başlatmış, yürüyüşteki kalabalığın üzerine aracı sürerek saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Oğuzhan K. Kocaeli'de, onunla bağlantılı 14 kişi ise Kayseri'de gözaltına alınmıştı.

Kiralık minibüste, provokasyon amacıyla konulmuş AK Parti'ye ait bayrak ve bazı seçim malzemeleri de bulunmuştu.