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CHP’nin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristler, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:57
CHP’nin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eylem yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan ikisi Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.

KAYSERİ VALİSİ: BÜYÜK BİR PROVOKASYON ÖNLENDİ

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi" dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:57
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  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Adalet Yürüyüşü
  • SiniradamSiniradam2 sa önce
    İŞİD bu yürüyüşe saldırı düzenleyecekse demek ki siz de İŞİD le aynı safasınız! ha? öyle mi diyelim şimdi??? hadi buna da cevap verin AQ lağım paçavrası!!!
  • Nur Nur 2 sa önce
    Durdurun şu yürüyen hainleri bunların niyeti bozuk ülkeyi geriyorlar
  • hayrihayri2 sa önce
    Hükümet cok dikkatli olmali! Kilicdaroglunun hedefide bu degilmi? düsünün bir saldiri gerceklestiriliyor ve bu yürüyüse katilanlardan bircok kisi hayatini kayip ediyor, sizce kim sorumlu tutulur? kilicdaroglumu, hükümetmi... bu sorununcevabi ortada degilmi! hedefde bu degilmi? bu yürüyüse katilanlar devletini düsünmüyorsa bari kendi canini düsünsün, koyun gibi herkesin pesine düsülürmü??? ha hükümete birsey olurmu? kimse kusura bakmasin! bu millet birdaha basini ele vermez! o günler geride kaldi...
Bugünkü Akit

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