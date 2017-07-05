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CHP’nin yürüyüşüne saldırı girişimi olayı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, CHP’nin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubunun eşi de gözaltına alındı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
CHP’nin yürüyüşüne saldırı girişimi olayı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, CHP’nin adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu, operasyonla Kocaeli’de gözaltına alınmıştı.

Kocaeli’de yapılan operasyon çerçevesinde Kayseri’de Terörle Mücadele ekipleri, terörist O.K.’ya Kayseri’de yardım ve yataklık ettikleri belirlenen O.K.’nin eşi A.K. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
  1. CHP
  2. Kocaeli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Kayseri
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