CHP'nin yürüyüşünde Türk bayrağına yasak!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün bir benzeri de Almanya'da yaşayan CHP'liler tarafından başlatılmıştı.

Bu yürüyüşe katılmak isteyen gurbetçi kadın elinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle korteje alınmadı. Tepki gösteren kadına ise CHP görevlisinden ilginç bir cevap geldi.

'Bayrağı yasaklıyorlar' diyen gurbetçiye, CHP'li yönetici 'Bu yürüyüş sadece Türkler için değil' diyerek engel oldu.

İLGİNÇ SAVUNMA!

İşte Berlin'deki 'Adalet Yürüyüşü'ne Türk bayrağı almayan o CHP'linin skandal savunması:

"Ortak aldığımız bir karar var. Hiçbir bayrağı almıyoruz. Benim ne Kürt bayrağıyla, ne Türk bayrağıyla sorunum yok. Siz alınan kararı uygulamıyorsunuz. Aldığımız karar herhangi bir bayrak taşınmayacak. Ne Alman bayrağı, ne Türk bayrağı, ne Patagonya bayrağı... Benim Atatürk'le de sorunum olabilir Hz. Muhammed'le de sorunum olabilir veya olmaz. Bu yürüyüş Adalet Yürüyüşü. Sadece Türkler için değil."