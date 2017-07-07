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CHP'nin yürüyüşünde Türk bayrağına yasak!

CHP'nin Berlin'deki yürüyüşüne katılmak isteyen bir kadın Türk vatandaşını, yürüyüş görevlileri elinde Türk bayrağı olduğu için korteje almadı.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:18
CHP'nin yürüyüşünde Türk bayrağına yasak!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün bir benzeri de Almanya'da yaşayan CHP'liler tarafından başlatılmıştı.

Bu yürüyüşe katılmak isteyen gurbetçi kadın elinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle korteje alınmadı. Tepki gösteren kadına ise CHP görevlisinden ilginç bir cevap geldi.

'Bayrağı yasaklıyorlar' diyen gurbetçiye, CHP'li yönetici 'Bu yürüyüş sadece Türkler için değil' diyerek engel oldu.

İLGİNÇ SAVUNMA!

İşte Berlin'deki 'Adalet Yürüyüşü'ne Türk bayrağı almayan o CHP'linin skandal savunması:

"Ortak aldığımız bir karar var. Hiçbir bayrağı almıyoruz. Benim ne Kürt bayrağıyla, ne Türk bayrağıyla sorunum yok. Siz alınan kararı uygulamıyorsunuz. Aldığımız karar herhangi bir bayrak taşınmayacak. Ne Alman bayrağı, ne Türk bayrağı, ne Patagonya bayrağı... Benim Atatürk'le de sorunum olabilir Hz. Muhammed'le de sorunum olabilir veya olmaz. Bu yürüyüş Adalet Yürüyüşü. Sadece Türkler için değil."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 16:18
  1. chp yürüyüş türk bayrağı
  2. chp türk bayrağı
  3. chp
  • Önce Vatan Önce Vatan 11 dk önce
    ALLAH BELANIZI VERSİN.EN AZINDAN KENDİ BAYRANIZI AÇINDA NE OLDUĞUNUZUCÜMLE ALEM GÖRSÜN
  • tuğrultuğrul23 dk önce
    Ne demek bu ? Türkiye diye bir ülkeyi tanımamak . Bu nedenle yürüyenlerin Allah belasını verecek... Satılmış vatan hainleri ecnebiler senin ülkenden rahatsız sen onların kılıcını sallıyorsun yuh olsun iç ve dıştaki vatan hainlerine
  • Ruhi Ruhi 29 dk önce
    bu yörüyüse katilan herkes vatan haini
  • Yusuf Yusuf 33 dk önce
    Bizans artiklari elbetteki sanli bayragimizdan rahatsizlik duyacaklar.
  • abdoabdo46 dk önce
    yahudi bayrağı olsaydı kortejin hemen önüne alırlardı. içimizdeki sinsi yahudilere çok dikkat ediniz. vergisel açıdan çok sıkı denetleyin ne pislikler ortaya çıkacaktır.
  • hamzahamza48 dk önce
    bu yürüyüş islama karşı yürüyüştür helak olacaklar
  • Mal bu Ke MalMal bu Ke Mal1 sa önce
    Ermeni bayraği istiyorlar, Ermenilerya ondan?kKK ermeni zaten
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