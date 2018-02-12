CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi.12 Şubat 2018 Pazartesi 10:13
Kurultay sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı da belli oldu. MYK'ya 5 yeni genel başkan yardımcılığı eklendi MYK üyeleri artık 18 kişiden oluşacak. Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanlık Yardımcısılığı'na Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Faik Öztrak getirildi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi.
İŞTE O İSİMLER
Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi
Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü: Bülent Tezcan
Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler- Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları:Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları: Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Haluk Koç
İnsan Hakları: Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları Ve Siviltoplum Kuruluşları: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları Ve Odalar: Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi:Ünal Çeviköz
Sosyal Politikalar: Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
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