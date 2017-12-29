CHP’nin ‘tek tip’ zorbalığı

Başını FETÖ’cü alçakların çektiği vatan hainlerinin duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesini zorunlu kılan 696 sayılı KHK üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti kadrolarına tehditler yönelten CHP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın, “Yarın o elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz. Bugün burada yarın oradasın” şeklindeki ima yollu tehdidi ve CHP kafalı Özgür Mumcu’nun, “Bol bol yapın o tek tip hapishane kıyafetlerini. İleride ihtiyacınız olacak. Rengini de siz seçtiniz herhalde itiraz etmezsiniz” ifadelerine tepki gösteren yazarlar, “CHP’lilerin bu sözleri, 27 Mayıs darbesinin öncesinde İnönü’nün Menderes’e yönelik ‘Seni ben de kurtaramam’ tehdidinden farksızdır. Ellerine geçen her fırsatta seçilmiş liderlere ve zorbalıklara boyun eğmeyen halka tek tip olarak idam kıyafeti giydirerek ipe gönderen CHP zihniyeti hiç değişmiyor” dediler.



MUHALEFET DEĞİL ÖRGÜT DİLİ



Eski Milletvekili ve Yazar Ömer Vehbi Hatipoğlu, CHP’nin seçilmişleri ‘tek tip’ idam kıyafetiyle darağacına yollama alışkanlığından vazgeçemediğini söyledi. Hatipoğlu, şunları dile getirdi: “Muhalefet partisinin böyle bir uygulamaya karşı tavır takınmasını, kendi düşüncesini ifade etmesi doğaldır. Doğal olmayan şey ise siyasi nezakete, edebe, ahlaka uymadan, hukuki çerçeveyi de aşan üslupla CHP sözcüsünün kullandığı tehditkâr dildir. Tezcan’ın sözleri açıkça tehdit ve şantajdır. Bu anamuhalefet partisine değil olsa olsa gizli marjinal örgütlerde görülebilecek bir dildir. CHP’nin bu üslubu terk etmesi yararına olacaktır.”



Vesayetçiler korksun!



Yazar Ercan Ezgin de CHP’nin tavrının vatana ihanet olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: “Darbecilere tek tip kıyafet giydirilmesi talebi halkın talebidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası darbe yargılamalarında ‘hero’ yani ‘kahraman’ yazılı tişört giyerek ortaya çıkıp örgüt propagandası yapan, grand tuvalet kıyafet giyip mağdur şehit yakını ve gazilerimize duruşmalarda sataşan yapının, darbe karşıtlarını infiale kadar götüren bu tavırları karşısında halkın bir talebiydi bu. Korkması gerekenler o darbecilerdir, vesayetçilerdir. 115 tane Temmuz da gerçekleşse diz çökülmeyecektir.”

FARUK ARSLAN / İSTANBUL