% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

CHP'nin o kalesinden 'evet' çıktı

CHP’nin kalesi konumundaki Tekirdağ’ın ilçelerinden Çerkezköy’de yüzde 51.4 ‘evet’ çıktı.

CHP'nin o kalesinden 'evet' çıktı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:28

Referandumda % 51.4'le evet kararı çıktı. Tüm ilçelerinin hayır çıktığı Tekirdağ'da tek ilçe evet kararı verdi...

Nusret Odabaş'ın haberi

Türkiye referandumda kararını verdi. % 51.4 evet, % 48.6 hayır. Bu sonuçla anayasa değişikliği için halkın tercihi evet oldu. Tekirdağ hayır oyunun çok çıktığı iller arasında yerini aldı. Tekirdağ'da bir ilçede evet oyu fazla çıktı...

TEKİRDAĞ'DA KAPAKLI EVET DEDİ

Toplam 11 ilçesi bulunan Tekirdağ'da 10 ilçe hayır verdi. Çerkezköy % 49.84'le Evet'e çok yaklaştı. Kapaklı'nın tercihi Evet oldu. Kapaklı'da oy oranı % 51.93 evet, % 48.07 hayır oyu çıktı...

 
EtiketlerTekirdağÇerkezköyCHP
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