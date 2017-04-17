CHP'nin o kalesinden 'evet' çıktı

Referandumda % 51.4'le evet kararı çıktı. Tüm ilçelerinin hayır çıktığı Tekirdağ'da tek ilçe evet kararı verdi...
Nusret Odabaş'ın haberi
Türkiye referandumda kararını verdi. % 51.4 evet, % 48.6 hayır. Bu sonuçla anayasa değişikliği için halkın tercihi evet oldu. Tekirdağ hayır oyunun çok çıktığı iller arasında yerini aldı. Tekirdağ'da bir ilçede evet oyu fazla çıktı...
TEKİRDAĞ'DA KAPAKLI EVET DEDİ
Toplam 11 ilçesi bulunan Tekirdağ'da 10 ilçe hayır verdi. Çerkezköy % 49.84'le Evet'e çok yaklaştı. Kapaklı'nın tercihi Evet oldu. Kapaklı'da oy oranı % 51.93 evet, % 48.07 hayır oyu çıktı...