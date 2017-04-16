CHP’nin manipülasyonuna karşı YSK’dan ilk açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven ilk sonuçları açıkladı.

Oylar büyük bir oranda sayıldı.

"Saat 23.00 itibarıyla açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme girilmeyen toplam 594 bin 76 seçmenin olduğu, 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıkmıştır."

Mühürsüz pusulalar seçim güvenliğini etkilemedi.

Seçim torbalarını seçim günü 05:00'da bina sorumlularına teslim ettik. Siyasi partilerin görevlendirdiği sandık kurulu üyelerine bu seçimde de önceden olduğu gibi eğitim verdik. bugün sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere ulaşmadan önce 'Mühürsüz oylar' şikayeti üzerine kurulumuz dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça oyların geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

"Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarfları filigranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları, seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçim bittikten sonra sayıma geçilmeden önce oy pusulası, zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının sağlamasını yapmaktadır."

KESİN SONUÇLAR 10-12 GÜN SONRA AÇIKLANIR

"Kesin sonuçlar, itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır."

İLK DEĞİL

"YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin, "Maç oynarken kural değiştirmedik." dedi.

"Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. "