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CHP'nin 'lime lime edilecek' adayı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin kapalı grup toplantısında'Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi' dediği adayın İlhan Kesici olduğu iddia edildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:33
CHP'nin 'lime lime edilecek' adayı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar "ikinci Ekmeleddin vakası" tartışmalarına neden oldu.

2019 için cumhurbaşkanı adayını herkes açıklarken CHP’nin bu açıklamayı yapmamasının bilinçli ve stratejik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” derken, bu sözlerin ardından bu ismin kim olduğu merak konusu oldu.

CHP içinde bu iddianın ardından akıllara gelen ilk isim İlhan Kesici oldu.

Eski ANAP'lı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ANAP adayı olarak yarışan Kesici, 2007 yılında CHP'ye katılmıştı. 2010 yılında CHP'den istifa eden Kesici, 2015 yılında partiye geri dönmüştü.

CHP'den milletvekili seçilen ve parti yönetiminde görevler de alan Kesici'nin Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü isimlerin başında geldiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:33
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. ikinci Ekmeleddin vakası

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