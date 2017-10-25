CHP’nin laikliği eser-i cehalettir

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde ve bölgesel krizlerin çözümünde mesafe kat ettikçe birtakım mahfillerin Türkiye’ye yönelik hırsının, kininin, tepkisinin dozunu artırdığını gördüklerini bildirdi. Vize krizinden köpekle aramaya, örtülü ambargoların kapsamlarının genişletilmesinden teröristlere özel himaye sağlanmasına kadar pek çok örneği görülen bu tavrın, Türkiye’nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Stratejik ortağımız ABD, defaatle görüşmemize rağmen Suriye’de, dikkat edin, terör örgütü PKK’nın düşük çocuğu olan PYD ve YPG ile birlikte Rakka operasyonunu yapıyor. ‘PKK değil’ diyorlar. Peki Rakka’da bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika neyle izah edeceksin? Biz söyledik inanmadın, artık televizyon ekranlarında, kamera çekimlerinde... Bütün gerçekler ortada, neyle izah edeceksin? Biz gerçeklerle konuşuyoruz. 3 bin 500’ü aşkın tır bölgeye silah taşıyor. Bu silahlar Rakka’da mı kullanıldı, DEAŞ’a karşı mı kullanıldı? Bunların nerede nasıl stoklandığı, bunları da biliyoruz ha, bunu da iyi bilin. İdlib’deki oparasyon büyük ölçüde neticelendi. Şu anda Afrin konumuz var önümüzde. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir ve biz ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda kararlıyız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz.”

“BU İŞLER BİTTİĞİ ZAMAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMASINI DA BİLİRİZ”

Erdoğan, Irak’ta kendi ismiyle, Suriye’de ise PYD, YPG, SDG gibi isimlerle bölücü terör örgütünün desteklendiği ve silahlandırıldığını belirtti. Güya operasyon yaptıkları ve bölücü terör örgütünün kontrolüne bıraktıkları bölgede, oraya sevk ettikleri silah yüklü TIR sayısı kadar dahi DEAŞ’lı teröristin bulunmadığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Her terörist için bir TIR silah gönderdikleri yalanına bizi inandırmaya çalıştıracak kadar da pişkince bir tavır içindeler. Rakka’da suçüstü yakalanınca da ‘terörist başı saygı değer bir şahsiyet değildir’ açıklamasıyla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Lafa bak. Bu sizin gibi ülkeye yakışır mı? Bunların takipçisiyiz. Bu işler bittiği zaman da biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağız.”

Karanlık devirler sona erdi

İl ve ilçe müftülere nikah kıyma meselesini yeniden tartışmaya açmayacağını belirten Erdoğan, akıl sahibi olan herkesin bu işin ne kadar doğru olduğunu gayet iyi bildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin memleketin ve milletin hayrına her konuda olduğu gibi bu hususta da Anayasa Mahkemesine gitmesinin kendilerine şaşırtmadığına işaret ederek, “Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmettir, kimilerinin uzmanlık alanı da mahkeme kapılarını aşındırmaktır. Anayasa Mahkemesini olur olmaz sebeplerle meşgul etmek de CHP’nin ihtisas alanı haline dönüştü. Haklarıdır, elbette saygı duyarız ama bu meseleyi tartışma biçimlerine asla saygı duymadık, duymayacağız. Böyle bir konuyu, çocuk gelinlerden çok eşliliğe kadar akla, mantığa, hakikatlere aykırı zeminlere çekenleri milletimize teşhir etmek boynumuzun borcudur. Türkiye’de laiklik kavramıyla ilgili olumsuz bir algı varsa bunun en büyük sebebi ana muhalefet partisinin tek parti döneminden beri kavramı yanlış yere oturtma çabasıdır. Bu bir eser-i cehalettir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ana muhalefet partisinin, milleti laiklikle aldattığı hatta böldüğü o karanlık devirler sona ermiştir. Darbelerin, cuntaların, vesayet girişimlerinin kılıfı haline dönüştürülen bu kavramı, AK Parti olarak yerli yerine oturttuğumuzu düşünüyorum. Türkiye’nin geleceğinde özellikle cumhurbaşkanlığı sisteminde kimse bu tür istismarlar üzerinden kendisine alan açamayacaktır.”

“Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz”

Erdoğan, iktidarlarının kamu maliyesi politikasından taviz vermediğini ancak bunu büyümeyi engelleyecek, milleti huzursuz edecek bir şekilde de yapmadığını belirtti. Ekonominin her alanında yerli ve milli bir anlayışla daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat ve daha yüksek teknoloji için çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacaklarını, dinlenmeyeceklerini bildirdi.

72. yılında BM’ye ayar

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 72. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, “DEAŞ, El Kaide, YPG, PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi eli kanlı çeteler, sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölgemiz ve tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için de ciddi risk oluşturmaktadır. Hiçbir bahane terör örgütlerinin silaha boğulmasını, hiçbir hesap da terörün meşrulaştırılmasını mazur göstermez. Bilhassa BM çatısı altında terörizme karşı dayanışma ve işbirliğinin artırılması elzemdir. Dünya 5’ten büyüktür sloganında sembolleşen Güvenlik Konseyi’ndeki mevcut adaletsizlik giderilmedikçe ne küresel barışın tam olarak tesisi ne de BM reformunun tam anlamıyla başarıya ulaşması mümkün olacaktır. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’ne daha adil, daha demokratik, şeffaf, etkin ve hesap verebilir bir nitelik kazandıracak BM reformuna desteğini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.