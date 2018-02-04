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CHP’nin kurultayına katılmayan eksik ismi açıklıyoruz!

Gazetemiz Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’nin gerçekleştirdiği kurultay ile ilgili çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

04 Şubat 2018 Pazar 02:11
CHP’nin kurultayına katılmayan eksik ismi açıklıyoruz!

Mükerrer imza kriziyle başlayan CHP'nin genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yarıştı. Oylamanın tamamlanmasından sonra sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Açıklanan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu 790 oyla genel başkanlığa seçildi. Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

Gerçekleşen bu kurultay ile ilgili Gazetemiz Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

İşte Karahasanoğlu’nun kaleme aldığı o yazının bir bölümü:

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay açılışında yaptığı konuşmada, “İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal, önceki genel başkanımız Deniz Baykal. (..) Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu” demiş..

Aslında bence “İki değerli yoldaşımız” yerine, “Üç değerli yoldaşımız” demeliydi Sayın Kılıçdaroğlu..

Öyle ya..

Baykal ve Berberoğlu’nun yanı sıra...

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 02:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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