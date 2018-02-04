CHP'nin kurultayı bu skandallarla hatırlanacak!

YENİAKİT.COM.TR Katıldığı her seçimi kaybettiği halde halen genel başkan seçilebilen Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay'da 790 oy almayı başarırken, Muharrem İnce ise 447 delegenin oyunu alabildi.

Kurultay adı altında, aslında tiyatrodan ibaret olan bu toplantıda, birçok skandala imza atıldı.

SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI YUHALATILDI

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen kurultay başladıktan kısa süre sonra platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterilerek, partililere yuhalatıldı.

FETÖ TUTUKLUSUNA SAHİP ÇIKTILAR

MİT TIR'ları davası kapsamında FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'nun, kurultay salonunda pankartı açıldı. Pankart üzerindeki "Güzel günler göreceğiz" yazısı dikkat çekti.

KARAYALÇIN SALONU TERK ETTİ

Kurultayın ilk gününde, eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görüldü. Hikmet Çetin ise davetliler arasında zor yer buldu. Partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın yaşananlara tepki göstererek salonu terk etti.

AHLAKSIZ CHP'LİYİ PROTESTO ETTİLER

Attığı skandal tweetlerle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, salona girdiği sırada partililer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kendisini protesto etti. Bilindiği üzere bu slogan tavşan aday Muharrem İnce tarafından kullanılıyordu, Kaftancıoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU AYNI YALANI TEKRARLADI

Kurultay sırasında kürsüye çıkıp konuşma yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasında skandal ifadeler kullandı. Konuşma sırasında DHKP-C'li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya selam gönderen CHP lideri, "Nuriye ve Semih'in haklarını savunmak bizim namus borcmuzudur" dedikten sonra lafı 15 Temmuz'a getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ ile olan bağlantıları ortaya çıkan ve cezaevine giren gazetecileri de unutmayan Kılıçdaroğlu, "Cezaevindeki gazetecilere de selam olsun" dedi.

Bu sırada köprüdeki darbecilerden de bahseden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi boğazı kesilerek ya da öldürülen askerlerin hukukunu savunmak namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

PROTOKOL KRİZİ NEDENİYLE ECEVİT KATILMADI

Büyük krizler, skandal ve fiyaskolarla gerçekleşen olağan kurultayda bir kriz de protokolde yaşandı. Protokolde partide emeği geçen isimler oturacak yer bulamazken, Partinin eski genel başkanlarından Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in de kurultaya sadece kart ile davet edildiği ve buna tepki gösterip salona gelmediğini söyledi.

MUSTAFA KEMAL'İ DUYUNCA MÜZİĞİN SESİNİ AÇTILAR

Kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana oturdu. Ancak Muharrem İnce salona girdiği sırada bir tartışma yaşandı.

Muharrem İnce salona girip CHP’lileri selamladığı sırada “Başbakan Kılıçdaroğlu” şarkısı açıldı. Bunun üzerine İnce’yi destekleyenler duruma tepki gösterdi. İnce’yi destekleyenler duruma, “Burada iki aday var niye Başbakan Kılıçdaroğlu şarkısı çalıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Ayrıca Muharrem İnce salona ilk girdiği anda, İnce’yi destekleyenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde sloganlar atarken, salondaki müziğin sesi açıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YSK'YA TEHDİT

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında yaptığı konuşmada yine tehditler savurdu. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve halkın onayını alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunda 'hayır' bloku içinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu, yenilginin faturasını Yüksek Seçim Kurulu'na kesti. YSK içinde çeteleşme olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, tehditler savurarak, "Sizden hesap soracağız" dedi.

BAY KEMAL, ERDOĞAN'A ÖZENDİ

Kurultayın düzenlendiği salona eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber gelen Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte partililere karanfil dağıttı.

Bu sırada Kılıçdaroğlu çiftinin verdiği pozlar, Emine Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan çiftinin verdiği pozların aynısıydı.

MÜKERRER İMZA VE TAVŞAN ADAYLIK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesiyle sonuçlanan CHP 36. Olağan Kurultayı adeta siyaset tiyatrosuna ev sahipliği yaptı. Tavşan aday olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Muharrem İnce, diğer adayların önünü keserek Kılıçdaroğlu'nun başkan olmasını sağladı.

İnce’nin topladığı 165 imzanın 4’ünün mükerrer olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Divan’a, “İnce aday olsun” diye talimat gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği talimat muhalefeti saf dışı bıraktı.

CHP Genel Başkanlığına aday olmak isteyen Muharrem İnce’nin genel başkan adaylığı sıkıntıya düştü. Diğer genel başkan adaylarının adaylık için imza toplamaması yönünde baskı yapan CHP yönetimi, Muharrem İnce’nin mükerrer oylarına itiraz etmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Divan’a, “İnce aday olsun” diye talimat gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun İnce’nin yarışması için gönderdiği talimat muhalefetin saf dışı kalması için başından beri birlikte hareket ettiklerini doğruladı.