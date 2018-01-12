CHP’nin Kur'an rahatsızlığı

Yıllardır oylarını bir türlü artıramayan, sonra da vatandaşları suçlayan müzmin ana muhalefet partisi CHP’nin, bu duruma düşmesine neden olan halkın değerlerine ve maneviyatına olan düşmanlığı aynen devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeniden düzenlenen o odaların fotoğraflarını basınla paylaşırken Kur’an’dan rahatsızlığını gizleyemedi. Özel, TBMM’de, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Başkanlık Divanında yapılan tadilatlarla ilgili yaptığı açıklamada, duvarda asılı olan, Âli İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tabloları göstererek, “Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatmış” diyerek, ayetlerden rahatsızlığını gizleyemedi.



İŞTE ÖZEL’İ RAHATSIZ EDEN AYET!



Ali İmran sûresinin 159. ayetinin meali de şöyle: “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever”