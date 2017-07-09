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CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV satışa çıkartıldı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kurucusu ve imtiyaz sahibi olduğu Halk TV'yi 30 milyon lira bedelle satışa çıkardı. Kanalın yönetimi ve gelir kaynakları üzerinden karşılıklı sert suçlamalar birbirini izlemişti.

09 Temmuz 2017 Pazar 00:52
CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV satışa çıkartıldı

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV, son günlerde başında bulunan Hakan Aygün kaynaklı skandal iddialar nedeniyle kamuoyunda ve parti içinde tartışmalı hale gelmiş, kanalın yönetimi ve gelir kaynakları üzerinden karşılıklı sert suçlamalar birbirini izlemişti.

Halk TV ile ilgili iddiaların ardından flaş bir gelişme yaşandı... Kanalın kurucusu olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal sahibi olduğu Halk TV'yi satışa çıkardı... Baykal'ın televizyon kanalı için 30 milyon lira istediği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 00:52
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