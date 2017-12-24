CHP'nin kanalı Halk TV'de 'Meral Akşener' sloganları, Uğur Dündar mest oldu

Uğur Dündar'ın CHP'nin kanalı olan Halk TV'de dün akşam yayınlanan Halk Arenası programının konuğu Meral Akşener oldu.

"DEVLETİN BAŞINA MERAL GELECEK"

Programda, CHP'li seyircilerinin attığı "Devletin başına Meral gelecek." sloganları dikkat çekerken, CHP’lilerin kendi partilerinden umudunu kestiklerini de doğrulamış oldu.