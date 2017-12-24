CHP'nin kanalı Halk TV'de 'Meral Akşener' sloganları, Uğur Dündar mest oldu
CHP’nin kanalı Halk TV’de yayınlanan Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında ‘Meral Akşener sloganları atıldı.24 Aralık 2017 Pazar 12:44
Uğur Dündar'ın CHP'nin kanalı olan Halk TV'de dün akşam yayınlanan Halk Arenası programının konuğu Meral Akşener oldu.
"DEVLETİN BAŞINA MERAL GELECEK"
Programda, CHP'li seyircilerinin attığı "Devletin başına Meral gelecek." sloganları dikkat çekerken, CHP’lilerin kendi partilerinden umudunu kestiklerini de doğrulamış oldu.
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Ece1 sa önce Sen çok mu müslüman oldun bu şekil de konuşarak mal oğlu mal Ece1 sa önce Sen çok mu müslüman oldun bu şekil de konuşarak .... Mustafa1 sa önce Hain ve fetocu denilince akla sözde kandirilmiş cikar kavgasi edenler gelir. Bekir bozdag kac yil yedi? Ya melih gokcek? Ya gelde bu hasret bitsin diyenler? Allahsiz kitapsizlar...gercek fetoculari akladiniz kendiniz dahil ve alakasi olmayanlari fetocu yaptiniz ve bu kendi yalaniniza kendiniz bile inandiniz Muhammed1 sa önce Lütfen ahngi kurum kuruluş ilgileniyorsa oraya gidip herkesi bir iq testi den geçirsin :D acaba jaç çıkacak çok merak ediyorum tahminim -1 (eksi1) hamido1 sa önce K. K . da umut galmadi.Farşa pardonmeral moda mi oldi .?? Ikra1 sa önce Unal devletsizlikten degil..iman tazelemeye anit kabire mi gidersin..yoksa camiye.mekkeye vs mi gidersin? muhammed1 sa önce meral yüzde 3 oy alır onun da yüzde 2.5 u chpden kopan oylar olur sonları rezalet olacak :D 1 gram akılları var bunların bu gidişle onuda kaybedecekler. bunların beyinleri atıl yatırım gibi hiç kullanılmamış sıfır beyinleri var sahibinden satılık hiç kullanılmamış sıfır beyin sahibiler Muhammed2 sa önce Bu chplilerdezerre akıl yok bence, şu rezalete bakın :D partininkapısına kilit vurup gitseler o parti boşken daha başarılı olur ha ha ha :D bu kadar rezil durumdalar Turgay Osmanli2 sa önce Kemal Gandi'den ümitlerini kaybetmişler ki yeni cacık aramaya başlamışlar. Normaldir! abdullah2 sa önce Mhp nin oylarını böler diye düşünmüştüm ama baktım atatürke....rın oylarını çalacak. iyi olmuş. beter olsunlar.