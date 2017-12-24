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CHP'nin kanalı Halk TV'de 'Meral Akşener' sloganları, Uğur Dündar mest oldu

CHP’nin kanalı Halk TV’de yayınlanan Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında ‘Meral Akşener sloganları atıldı.

24 Aralık 2017 Pazar 12:44

Uğur Dündar'ın CHP'nin kanalı olan Halk TV'de dün akşam yayınlanan Halk Arenası programının konuğu Meral Akşener oldu.

"DEVLETİN BAŞINA MERAL GELECEK"

Programda, CHP'li seyircilerinin attığı "Devletin başına Meral gelecek." sloganları dikkat çekerken, CHP’lilerin kendi partilerinden umudunu kestiklerini de doğrulamış oldu.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 12:44
  1. Meral Akşener
  2. CHP
  3. Halk TV
  4. Uğur Dündar
  • EceEce1 sa önce
    Sen çok mu müslüman oldun bu şekil de konuşarak mal oğlu mal
  • EceEce1 sa önce
    Sen çok mu müslüman oldun bu şekil de konuşarak ....
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Hain ve fetocu denilince akla sözde kandirilmiş cikar kavgasi edenler gelir. Bekir bozdag kac yil yedi? Ya melih gokcek? Ya gelde bu hasret bitsin diyenler? Allahsiz kitapsizlar...gercek fetoculari akladiniz kendiniz dahil ve alakasi olmayanlari fetocu yaptiniz ve bu kendi yalaniniza kendiniz bile inandiniz
  • MuhammedMuhammed1 sa önce
    Lütfen ahngi kurum kuruluş ilgileniyorsa oraya gidip herkesi bir iq testi den geçirsin :D acaba jaç çıkacak çok merak ediyorum tahminim -1 (eksi1)
  • hamidohamido1 sa önce
    K. K . da umut galmadi.Farşa pardonmeral moda mi oldi .??
  • IkraIkra1 sa önce
    Unal devletsizlikten degil..iman tazelemeye anit kabire mi gidersin..yoksa camiye.mekkeye vs mi gidersin?
  • muhammedmuhammed1 sa önce
    meral yüzde 3 oy alır onun da yüzde 2.5 u chpden kopan oylar olur sonları rezalet olacak :D 1 gram akılları var bunların bu gidişle onuda kaybedecekler. bunların beyinleri atıl yatırım gibi hiç kullanılmamış sıfır beyinleri var sahibinden satılık hiç kullanılmamış sıfır beyin sahibiler
  • MuhammedMuhammed2 sa önce
    Bu chplilerdezerre akıl yok bence, şu rezalete bakın :D partininkapısına kilit vurup gitseler o parti boşken daha başarılı olur ha ha ha :D bu kadar rezil durumdalar
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli2 sa önce
    Kemal Gandi'den ümitlerini kaybetmişler ki yeni cacık aramaya başlamışlar. Normaldir!
  • abdullahabdullah2 sa önce
    Mhp nin oylarını böler diye düşünmüştüm ama baktım atatürke....rın oylarını çalacak. iyi olmuş. beter olsunlar.
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