CHP’nin kadrolu figüran FETÖ'cüsüne şok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet bahanesiyle gerçekleştirdiği yürüyüşte yaptığı sokağa dökülme çağrısı ardından gözaltına alınarak tutuklanan CHP'li Şenay Günaydın hakkında dört ayrı suç kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianamede, Şenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde 'Adalet Yürüyüşü' sırasında İstanbul Maçka Parkı'nda yaptığı tespit edilen bir açıklamasının sosyal medyaya düştüğü kaydedildi. Açıklamasında, "Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün… Kimseye merhametim yok artık" ifadelerinin kullanıldığı kaydedilen iddianamede, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, şüphelinin gözaltına alındığı, savcılıktaki işlemlerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelinin el konulan telefonunun incelendiği, FETÖ/PDY mensuplarıyla irtibat kurduğu ve Whatsapp gruplarından gerek 15 Temmuz darbe girişimini hafife almaya yönelik gerekse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının belirlendiği ifade edildi.

Şenay Günaydın hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Suç işlemeye alenen tahrik etme', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçları kapsamında ceza istendi.





