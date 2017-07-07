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CHP'nin İzmiri'nde eşek sırtında su taşıyorlar

CHP'nin kalesi olan İzmir'de vatandaşlar çeşmelerden eşeklerle su taşırken, bazen de ihtiyaçlar hazır sulardan karşılanıyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:26
CHP'nin İzmiri'nde eşek sırtında su taşıyorlar

CHP'nin kalesi olan İzmir’in Tire ilçesindeki bir mahallede su olmaması nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden eşeklerle su taşırken, bazen de ihtiyaçlar hazır sulardan karşılanıyor.

CHP'Lİ BELEDİYELER 1920'LERDE KALMA

Tire ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Derebaşı Mahallesi’ndeki evlerin musluklarından 35 yıldır su akmıyor. Yıllardır su olmayan mahallede vatandaşlar içmeye bile kimi zaman su bulamıyor. Suların akmaması nedeniyle de zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

EŞEKLERLE EVLERE TAŞIYORLAR

Vatandaşlar, su ihtiyacını mahalle içerisindeki çeşmelerden veya su kuyuları olanlardan karşılarken, bu su bidonları ise eşekler yardımıyla evlere taşınıyor. Bölgede su olmadığı için tarım neredeyse durma noktasına geldi. Yıllardır su olmadığını ifade eden vatandaşlar, barajın ise mahallerine bir faydası olmadığını söyledi.

KAHVEHANELERDE HAZIR SU SATILIYOR

Banyo yapmak için bile zor su bulan vatandaşlar, mahalledeki kıraathanelerde de hazır su tüketiyor. Mahalle sakinleri yetkililere çağrı yaparak, sorunun artık çözülmesini istedi. Susuz bir hayatın olmadığını ifade eden vatandaşlar, çok sıkıntı çektiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:26
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