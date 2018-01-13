CHP'nin İstanbul İl Kongresi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrede, 645 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı'nı seçecek. Kongre öncesi Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafları asıldı. Enis Berberoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu “Buluşacağız Özgürlükte Yarınlar Bizim" yazılı pankart dikkat çekti.

CHP'NİN İLK KONGRELERİ TAMAMLANIYOR

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.

Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında olduğu 77 il kongresini yapan CHP'de, dün Mersin, bugün de İstanbul ve Konya il kongreleri yapılacak. CHP'nin il kongreleri süreci, İstanbul ve Konya ile 80 ilde tamamlanmış olacak.

Adıyaman il kongresi, partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve ileri bir tarihte ertelenmişti. Dolayısıyla Adıyaman 36. Olağan Kurultay'da temsil edilmeyecek.

KRİTİK SEÇİM İSTANBUL'DA

En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde başladı. Kongrede, doğal delegelerle beraber 645 delege yeni başkanı belirleyecek. Adaylar, toplam delegenin bir fazla oyunu arayacak.

İstanbul il kongresi 38 ilçede seçilen il delegeleriyle yapılacak. Bahçelievler ilçe kongresi yapılamadığından il kongresinde temsil edilemeyecek.

Kongre öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıdan il başkanlığı için mevcut başkan Cemal Canpolat, PM üyesi Canan Kaftancıoğlu ve Gökhan Zeybek'in isimleri öne çıkmıştı. Adaylardan Zeybek, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.