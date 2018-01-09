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CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

CHP'de İstanbul il başkanlığı için Cemal Canpolat, Gökhan Zeybek ve Canan Kaftancıoğlu isimleri öne çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 17:14
CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

3 Mayıs 2017'de başlayan takvim çerçevesinde CHP'nin il kongreleri sürüyor. İl kongresini 13 Ocak Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek CHP İstanbul il örgütünde yeni başkan adayının kim olacağı henüz netleşmedi.

Yaklaşan kongre öncesi "nabız yoklayan" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla dün Ankara'da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çalışmaları hakkında ilçe başkanlarından bilgi aldı ve il başkanlığı için temayül yoklaması yaptı.

İlçe başkanlarından il için başkan adaylarını yazılı olarak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'un önemine değindiği bir konuşma yaptığı da belirtildi.

AA'nın haberine göre, farklı isimlerin yazıldığı yoklamada, halen il başkanı olan Cemal Canpolat, Parti Meclisi (PM) üyesi Canan Kaftancıoğlu ve daha önce de aday olan Gökhan Zeybek ismi öne çıktı.

ZEYBEK ÇEKİLDİ İDDİASI

CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesi büyük önem taşıyan İstanbul'da düğüm cumartesi günü çözülecek.

Yaklaşık 200 delegesi bulunan İstanbul'da kongre öncesinde yaşanan bir gelişme ise kulisleri yeniden hareketlendirdi.

Gökhan Zeybek, bu sabah sosyal medya üzerinden Canan Kaftancıoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Yan yana, omuz omuza mücadeleye devam diyor, CHP İstanbul İl Başkanı adayımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'na başarılar diliyorum. Hep birlikte daima ileriye." notuyla paylaştı.

Zeybek'in bu açıklamasının yarışa Kaftancıoğlu lehine çekildiği yorumlarına neden oldu.

CHP'de geçtiğimiz hafta yapılan kongrelerde İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Ankara İl Başkanı ise yeniden Adnan Keskin olmuştu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:14
  1. CHP
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  3. CHP İstanbul il örgütü
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