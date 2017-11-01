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CHP'nin ipliğini pazara çıkardı

Hikmet Genç, CHP'li Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği 'faşist diktatör' ifadesi üzerinden CHP'nin bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:14
CHP'nin ipliğini pazara çıkardı

Tarihi 'faşist dikatatörlük'lerle dolu olan CHP’nin Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, halkın yarısından fazlasının oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin bir üslupla 'faşist diktatör' ifadesini kullanmıştı. Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Bülent Tezcan üzerinden CHP’nin nasıl bir 'diktatörlük' geçmişine ve zihniyetine sahip olduğunu ortaya koydu.

CHP'NİN 'FAŞİST' TARİHİ!

Hikmet Genç'Diktatörlük seçimlerine iyi hazırlanın!..' başlıklı bugünkü yazısında CHP'ye ''Siz hangi yüzle ‘faşizm ve diktatörlük’ten bahsediyorsunuz?'' diye sordu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sürdürdüğü 'diktatör' söyleminin 'pişkinlik' olduğunu belirten Genç, CHP’nin geçmişte nasıl bir 'diktatörlük' örnekleri gösterdiğini şöyle aktardı;

''Olağanüstü kurultay isteyenlere rest çekerek; ‘Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız’ diyen Kılıçdaroğlu değil miydi?

Kılıçdaroğlu’na; ‘referandum kampanyasında ‘tek adama karşıyız’ propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu’ diyen Fikri Sağlar’ı yüksek disiplin kuruluna gönderdiler nitekim!

‘Atatürk posterini kim indirdi kim kaldırdı’ dedikodusu üzerinden Aylin Nazlıaka CHP’den ihraç ettiler.

Keza, partisinin grup toplantısında; ‘Atın şunu dışarıya’ deyip partiliyi kovan, ‘tıpış tıpış sandığa gidip oy vereceksiniz…’diyen maraton Kemal değil miydi?

‘İlk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır, Tamamına! Sadece el mi koyacağız? Aynı zamanda bu kirliliğe bulaşmış ne kadar işadamı varsa, onların da ‘patır patır’ hesabını soracağız’ demişti Gürsel Tekin.''

NE GÜZEL DEMOKRASİ!

Genç, CHP'nin diktatörlük örneklerini sergilediği yazısının devamında ''CHP’nin dünü de bugünü de aynıdır'' dedi.

CHP’nin geçmişte Takriri Sükûn Kanunu’yla tek muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kapatttığını, dergi ve gazeteleri susturduğunu hatırlatan Genç ''İşte bu yüzden tek partili dönemin biricik partisi CHP, ('açık oy, gizli tasnif' uygulanan seçim dışında!) yarım yüzyıldan bu yana tek başına iktidara gelemiyor. Genetik kodlar değişmiyor. Milli şef despotizmi, faşizan uygulamalar, diktatörlük CHP’ye tek parti döneminden kalan ve asla reddetmediği mirastır'' dedi.

7 Haziran seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun ''Diktatörlüğü yıktık, demokrasi kazandı'' sözlerini de hatırlatan Genç, Kılıçdaroğlu’nun 'Sandıkla, seçimle diktatörlük yıkan siyasetçi' olarak tarihe geçtiğini belirterek 1 Kasım seçimleri sonrasında CHP’nin yine kaybettiğinin altını çizdi ve ''Halk yüzde 50 ile diktatörlüğü geri getirdi öyle mi?'' diye sordu.

ÖNÜMÜZDEKİ DİKTATÖRLÜK (!) SEÇİMLERİNE İYİ HAZIRLANIN

Hikmet Genç yazısının son kısmında ''Ulan ne menem faşizm ve diktatörlükmüş ki bu, sandıkla gelip sandıkla gidiyor. Üstelik öyle bir diktatörlük ki bu, diktatöre(!) 'faşist diktatör' diye bağırabiliyorsun.Ulan ne güzel diktatörlük bu böyle?'' dedi.

Genç son olarak CHP’ye 2019 seçimlerini hatırlatarak ''Önümüzdeki diktatörlük seçimlerine de iyi hazırlanın'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:14
  1. Bülen Tezcan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hikmet Genç
  4. Hikmet Genç yazıları
  5. faşist diktatör
  6. CHP
  • EnesbasgorenEnesbasgoren1 sa önce
    Kemal e firsat verilse anamizi aglatir . Suriyede ne isimiz var diyen adam ingiltereye abd ye rusyaya sormuyor sizin ne isiniz var burda diye.Benim sinirimdaki yere beni karistirtmayacak deyyusoglu deyyus
  • Mahmut58Mahmut581 sa önce
    Saglik ocağına gelenyaşlı kadına burası komusal alan başörtünü çıkar öyle muayene edelim diyen diktatör zihniyetli doktor okul bahçelerine kamusal alandır anneler baş örtüsüyle giremez zihniyeler şimdi demokrati oldu öylemi sen şehid oğlusun incitme atanı
  • Hafikli MusaHafikli Musa1 sa önce
    kılışdar yahudi ermenisi olabilir. iyice araştırılsın eyer öyleyse idam edilsin. öyle deyilse yine de idam edilsin. nolur nolmaz her ihtimale karşı.

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